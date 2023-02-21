Україна бере участь в одній із найбільших виставок озброєнь IDEX 2023: що покажуть

Представлятимуть країну кілька компаній і об'єднань, які представлять безпілотники, які показали себе на війні. Наприклад, RAM II і "Лелека-100".

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В Абу-Дабі відкрилася виставка озброєнь IDEX 2023, в якій братимуть участь три українські організації та компанії. Про це повідомляє пресслужба салону.

Виставка IDEX 2023 проходить щорічно. Цього року Україну представлятимуть:

Національна Асоціація оборонної промисловості України;

Ukrspecsystems;

ОЛТЕКС.

На стендах будуть представлені різні дрони-камікадзе, включаючи RAM II, а також безпілотник "Лелека-100". У виданні Defense News зазначають, що на виставці буде окремий павільйон для російських компаній, які намагатимуться укласти контракти з іншими країнами. РФ акцентує увагу на безпілотниках, особливо на дронах-камікадзе. Російські війська їх застосовують для ударів по українській інфраструктурі, які є військовими злочинами.

[ + – ] БПЛА "Лелека-100" на службі в українській армії

Нагадаємо, 21 лютого в Associated Press писали, що країни Близького Сходу намагаються зблизитися з РФ на виставці озброєнь.

Іспанська компанія також на виставці IDEX 2023 показала найлегший у світі 120 мм міномет.