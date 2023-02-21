В Іспанії розробили найлегший у світі 120-мм міномет: що про нього відомо (фото)

EMOC – це компактна установка, яка завдяки унікальній конструкції може встановлюватися практично на будь-яку машину. Час розгортання для початку роботи складає менше 15 секунд.

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Іспанська оборонна компанія Escribano Mechanical and Engineering розробила найлегший у світі 120-мм міномет. Про це повідомляє Army Recognition.

На виставці озброєнь у Дубаї IDEX 2023 іспанська компанія показала 120-мм міномет EMOC, який поєднує найвищу мобільність і точність. Проста та економічна конструкція має такі ж характеристики, як і важчі міномети.

EMOC має автоматичну систему наведення. Його можна встановити на будь-яку машину, яка здатна витримати 500 кг корисного навантаження, включаючи боєприпаси. Це робить міномет адаптивним для широкого кола високомобільних платформ. У виданні зазначають, що розробники змогли мінімізувати віддачу під час стрільби з міномета.

[ + – ] Міномет може обслуговувати лише один член екіпажу

Інноваційна платформа може поставлятися у 120 або 81-мм варіанті. Для розгортання потрібно менше 15 секунд, що дозволяє працювати за принципом "бий-біжи". Швидкострільність EMOC складає 10 пострілів за хвилину з дальністю стрільби до 8,8 км.

[ + – ] Міномет має автоматичну систему наведення

Екіпаж для міномета складає всього 2 особи, за необхідності всю роботу може виконувати 1 особа. Окремо зазначається, що 120 мм міномет підходить до всіх типів сертифікованих 120 мм боєприпасів.

Нагадаємо, 10 лютого ЗМІ писали, що дрон з мінометним стартом Achuk успішно пройшов тести.

9 лютого " Укроборонпром" показав 120-мм міни, які виробляються спільно з країною НАТО.