Дрон з мінометним стартом Achuk пройшов тести: знищуватиме склади й техніку (відео)

Безпілотник Achuk нагадує американські БПЛА Switchblade на вигляд і за функціоналом.

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Компанія Redon System провела в Індії перші льотні випробування свого дрона-камікадзе за назвою Achuk. Відеозапис з полігону опублікував YouTube-канал Defence Simplified.

Redon System розробляє барражуючий боєприпас із пусковою установкою, що нагадує міномет. Вона буквально вистрілює дроном, як із гармати, відправляючи у політ. Після запуску Achuk відразу розкриває крила і запускає двигун, продовжуючи шлях до мети за допомогою пропелера в задній частині корпусу. Випробування показали, що безпілотник здатний літати таким чином, але поки що незрозуміло, наскільки ефективно він може вражати цілі.

На сайті виробника зазначається, що Achuk оснащений боєголовкою вагою 1,5 кг, призначеною для знищення транспорту, сховищ терористів, складів із боєприпасами чи паливом. Дрони можна запускати цілими роями, щоб обійти протиповітряну оборону супротивника. Час розгортання становить 15 хвилин, дальність польоту – 30 км, максимальна висота – 3,5 км, температурний режим – від -20 до +50 градусів за Цельсієм.

Achuk працює в автономному або напів автономному режимах, передаючи відеозахищеним каналом зв'язку в реальному часі. Програмне забезпечення дозволяє йому виявляти об'єкти, визначати їх тип і відстежувати, чекаючи команди оператора, GPS-координати цілей при цьому передаються на наземну станцію управління.

На вигляд і за функціоналом Achuk нагадує американські дрони-камікадзе Switchblade, які ЗСУ використовують для знищення російських військ на окупованих територіях. Вони також запускаються в небо за допомогою установок-тубусів, модель Switchblade 300 літає на 10-15 км, а Switchblade 600 на всі 80.

Напередодні писали, як дрон-камікадзе Switchblade підірвав російських солдатів, які ховалися від ЗСУ в окопі. Модель добре підходить для знищення живої сили супротивника, але не пробиває важку бронетехніку.