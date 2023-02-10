Дрон-камікадзе Switchblade підірвав російських солдатів, які сховалися від ЗСУ (відео)

Два бійці ЗС РФ розслабилися в укритті та до останнього не підозрювали, що у них летить крилата бомба.

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Захисники України вразили двох російських солдатів, які ховалися від обстрілів на передовій, за допомогою баражуючого боєприпасу Switchblade 300. Відеозапис з камери безпілотного апарату опублікувала група дослідників з відкритих джерел (OSINT) Ukraine_Defence у Twitter.

В опублікованому ролику видно, як дрон влетів у групу російських солдатів, що сховалися в глибокій ямі посеред лісопосадки поряд із траншеєю для захисту від обстрілів. Окупанти навіть не помітили наближення БПЛА, один з них лежав на землі і дивився в телефон, а другий збирався встати і кудись піти. На цьому моменті відео обривається, швидше за все, дрон-камікадзе вибухнув та ліквідував росіян.

Ukraine_Defence стверджує, що ЗСУ застосували баражуючий боєприпас Switchblade 300, розроблений американською компанією AeroVironment. Апарат вагою 2,5 кг вистрілюється з пускової установки-тубуса, розкриває крила і летить на відстань до 10 км зі швидкістю до 150 км/год, тривалість польоту становить до 15 хвилин.

Під час польоту оператор стежить за тим, що відбувається, та наводиться на цілі за допомогою камери з 50-кратним зумом. Бойової частини Switchblade 300 достатньо знищення живої сили ЗС РФ або пошкодження легкої техніки. Свого часу його розробили спеціально для точкового знищення цілей, недосяжних для артилерії.

США відправили в Україну близько 700 дронів Switchblade 300 у квітні 2022 року в межах пакету військової допомоги на суму $800 млн. У Пентагоні повідомили, що для навчання операторів потрібно лише два дні.

Нещодавно з'явилося відео застосування Switchblade 300 для знищення російських солдатів в Україні. ЗСУ використовували дрон-камікадзе, щоб підірвати військових із РФ, які встигли помітити загрозу і безуспішно намагалися відстрілюватися.