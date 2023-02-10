Дрон-камикадзе Switchblade взорвал российских солдат, спрятавшихся от ВСУ (видео)

Два бойцы ВС РФ расслабились в укрытии и до последнего не подозревали, что к ним летит крылатая бомба.

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Защитники Украины поразили двух российских солдат, которые прятались от обстрелов на передовой, с помощью барражирующего боеприпаса Switchblade 300. Видеозапись с камеры беспилотного аппарата опубликовала группа исследователей по открытым источникам (OSINT) Ukraine_Defence в Twitter.

В опубликованном ролике видно, как дрон влетел в группу российских солдат, укрывшихся в глубокой яме посреди лесопосадки рядом с траншеей для защиты от обстрелов. Оккупанты даже не заметили приближение БПЛА, один из них лежал на земле и смотрел в телефон, а другой как раз собирался подняться и куда-то пойти. На этом моменте видео обрывается, скорее всего, дрон-камикадзе взорвался и ликвидировал россиян.

Ukraine_Defence утверждает, что ВСУ применили барражирующий боеприпас Switchblade 300, разработанный американской компанией AeroVironment. Аппарат весом 2,5 кг выстреливается из пусковой установки-тубуса, раскрывает крылья и летит на расстояние до 10 км cо скоростью до 150 км/ч, продолжительность полета составляет до 15 минут.

Во время полета оператор следит за происходящим и наводится на цели с помощью камеры с 50-кратным зумом. Боевой части Switchblade 300 достаточно для уничтожения живой силы ВС РФ или повреждения легкой техники. В свое время его разработали специально для точечного уничтожения целей, недосягаемых для артиллерии.

США отправили в Украину около 700 дронов Switchblade 300 в апреле 2022 года в рамках пакета военной помощи на сумму $800 млн. В Пентагоне сообщили, что для обучения операторов нужно всего два дня.

Недавно появилось видео применения Switchblade 300 для уничтожения российских солдат в Украине. ВСУ использовали дрон-камикадзе, чтобы взорвать военных из РФ, которые успели заметить угрозу и безуспешно пытались отстреливаться.