Дроны Switchblade 300 истребляют оккупантов в Украине: что известно о БПЛА (видео)

Российские солдаты заметили приближение угрозы и открыли огонь из автоматов, но не смогли его сбить до столкновения.

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Украинские военные используют американские дроны-камикадзе Switchblade 300 для уничтожения российской пехоты на фронте. Видеозапись работы беспилотника опубликовал Телеграм-канал "Диванно-штурмовая бригада".

Дрон-разведчик снял с высоты птичьего полета российскую позицию в виде укрепленного окопа. Судя по всему, оккупанты заметили приближение летательного аппарата и даже открыли по нему огонь, однако Switchblade 300 все равно достиг своей цели и взорвался, уничтожив живую силу ВС РФ. Последствия удара оценить сложно из-за невысокого качества изображения, но как минимум один российский боец вышел из строя.

[ + – ] Запуск БПЛА Switchblade 300 украинским солдатом Фото: Facebook

Switchblade 300 — это барражирующий боеприпас, разработанный в США компанией AeroVironment в 2011 году специально для военной кампании в Афганистане. Летательный аппарат получил камеру с 50-кратным зумом, которая позволяет выслеживать цели, наводиться на них и сопровождать до самого нанесения удара по команде оператора.

БПЛА Switchblade 300 может поражать легкую военную технику и незащищенные позиции, такие как минометные расчеты или пулеметная точка, а также эффективно справляется с живой силой. Дрон довольно компактный, а запускается с помощью специальной установки-тубуса, служащей одновременно и контейнером для перевозки.

Характеристики дрона Switchblade 300

Вес: 2,5 кг

Дальность полета: 10 км

Скорость полета: до 150 км/ч

Продолжительность полета: 15 мин.

Армия США начала использовать беспилотники Switchblade 300 для уничтожения вражеских позиций в Афганистане, которые оставались недосягаемыми для артиллерии, но дроны не получили большой популярности. Война в Украине заставила военных пересмотреть отношение к беспилотникам и барражирующим боеприпасам в частности.

В апреле 2022 года США отправили дроны-камикадзе Switchblade 300 в Украину. Они вошли в пакет военной помощи на общую сумму $800 млн.

В июле писали, как ВСУ применяют беспилотники Switchblade 300 против российской армии. В опубликованном ролике дроны атаковали пограничников ВС РФ, экипаж танка, автономный пост технического наблюдения "Гренадер".