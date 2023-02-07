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Діджитал Російсько-українська війна

Дрони Switchblade 300 винищують окупантів в Україні: що відомо про БПЛА (відео)

Switchblade 300, дрон, бпла
Фото: Скриншот

Російські солдати помітили наближення загрози та відкрили вогонь з автоматів, але не змогли його збити до зіткнення.

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Українські військові використовують американські дрони-камікадзе Switchblade 300 для знищення російської піхоти на фронті. Відеозапис роботи безпілотника опублікував Телеграм-канал "Диванно-штурмова бригада".

Дрон-розвідник зняв із висоти пташиного польоту російську позицію у вигляді укріпленого окопа. Зважаючи на все, окупанти помітили наближення літального апарату і навіть відкрили по ньому вогонь, проте Switchblade 300 усе рівно досяг своєї мети і вибухнув, знищивши живу силу ЗС РФ. Наслідки удару складно оцінити через невисоку якість зображення, але як мінімум один російський боєць вийшов зі строю.

БПЛА Switchblade 300, БПЛА, дрон Switchblade 300 Fullscreen
Запуск БПЛА Switchblade 300 українським солдатом
Фото: Facebook

Switchblade 300 – це барражуючий боєприпас, розроблений у США компанією AeroVironment у 2011 році спеціально для військової кампанії в Афганістані. Літальний апарат отримав камеру з 50-кратним зумом, яка дозволяє вистежувати цілі, наводитися на них і супроводжувати до нанесення удару по команді оператора.

БПЛА Switchblade 300 може вражати легку військову техніку та незахищені позиції, такі як мінометні розрахунки або кулеметна точка, а також ефективно справляється з живою силою. Дрон досить компактний, а запускається за допомогою спеціальної установки-тубуса, що є одночасно і контейнером для перевезення.

Характеристики дрону Switchblade 300

  • Вага: 2,5 кг
  • Дальність польоту: 10 км
  • Швидкість польоту: до 150 км/год
  • Тривалість польоту: 15 хв.

Армія США почала використовувати безпілотники Switchblade 300 для знищення ворожих позицій в Афганістані, які залишалися недосяжними для артилерії, але дрони не набули великої популярності. Війна в Україні змусила військових переглянути ставлення до безпілотників і баражуючих боєприпасів зокрема.

У квітні 2022 року США відправили дрони-камікадзе Switchblade 300 в Україну. Вони увійшли до пакету військової допомоги на загальну суму $800 млн.

У липні писали, як ЗСУ застосовують безпілотники Switchblade 300 проти російської армії. В опублікованому ролику дрони атакували прикордонників ЗС РФ, екіпаж танка, автономний пост технічного спостереження "Гренадер".