Дрони Switchblade 300 винищують окупантів в Україні: що відомо про БПЛА (відео)

Російські солдати помітили наближення загрози та відкрили вогонь з автоматів, але не змогли його збити до зіткнення.

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Українські військові використовують американські дрони-камікадзе Switchblade 300 для знищення російської піхоти на фронті. Відеозапис роботи безпілотника опублікував Телеграм-канал "Диванно-штурмова бригада".

Дрон-розвідник зняв із висоти пташиного польоту російську позицію у вигляді укріпленого окопа. Зважаючи на все, окупанти помітили наближення літального апарату і навіть відкрили по ньому вогонь, проте Switchblade 300 усе рівно досяг своєї мети і вибухнув, знищивши живу силу ЗС РФ. Наслідки удару складно оцінити через невисоку якість зображення, але як мінімум один російський боєць вийшов зі строю.

[ + – ] Запуск БПЛА Switchblade 300 українським солдатом Фото: Facebook

Switchblade 300 – це барражуючий боєприпас, розроблений у США компанією AeroVironment у 2011 році спеціально для військової кампанії в Афганістані. Літальний апарат отримав камеру з 50-кратним зумом, яка дозволяє вистежувати цілі, наводитися на них і супроводжувати до нанесення удару по команді оператора.

БПЛА Switchblade 300 може вражати легку військову техніку та незахищені позиції, такі як мінометні розрахунки або кулеметна точка, а також ефективно справляється з живою силою. Дрон досить компактний, а запускається за допомогою спеціальної установки-тубуса, що є одночасно і контейнером для перевезення.

Характеристики дрону Switchblade 300

Вага: 2,5 кг

Дальність польоту: 10 км

Швидкість польоту: до 150 км/год

Тривалість польоту: 15 хв.

Армія США почала використовувати безпілотники Switchblade 300 для знищення ворожих позицій в Афганістані, які залишалися недосяжними для артилерії, але дрони не набули великої популярності. Війна в Україні змусила військових переглянути ставлення до безпілотників і баражуючих боєприпасів зокрема.

У квітні 2022 року США відправили дрони-камікадзе Switchblade 300 в Україну. Вони увійшли до пакету військової допомоги на загальну суму $800 млн.

У липні писали, як ЗСУ застосовують безпілотники Switchblade 300 проти російської армії. В опублікованому ролику дрони атакували прикордонників ЗС РФ, екіпаж танка, автономний пост технічного спостереження "Гренадер".