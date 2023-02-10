Дрон с минометным стартом Achuk прошел тесты: будет уничтожать склады и технику (видео)

Беспилотник Achuk напоминает американские БПЛА Switchblade по внешнему виду и по функционалу.

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Компания Redon System провела в Индии первые летные испытания своего дрона-камикадзе под названием Achuk. Видеозапись с полигона опубликовал YouTube-канал Defence Simplified.

Redon System разрабатывает барражирующий боеприпас с пусковой установкой, напоминающей миномет. Она буквально выстреливает дроном, как из пушки, отправляя в полет. После запуска Achuk сразу же раскрывает крылья и запускает двигатель, продолжая путь к цели с помощью пропеллера в задней части корпуса. Испытания показали, что беспилотник способен летать таким образом, но пока неясно, насколько эффективно он может поражать цели.

На сайте производителя отмечается, что Achuk оснащен боеголовкой весом 1,5 кг, предназначенной для уничтожения транспорта, убежищ террористов, складов с боеприпасами или топливом. Дроны можно запускать целыми роями, чтобы обойти противовоздушную оборону противника. Время развертывания составляет 15 минут, дальность полета — 30 км, максимальная высота — 3,5 км, температурный режим — от -20 до +50 градусов Цельсия.

Achuk работает в автономном или полуавтономном режимах, передавая видео по защищенному каналу связи в реальном времени. Программное обеспечение позволяет ему обнаруживать объекты, определять их тип и отслеживать, ожидая команды оператора, GPS-координаты целей при этом передаются на наземную станцию управления.

По внешнему виду и функционалу Achuk напоминает американские дроны-камикадзе Switchblade, которые ВСУ используют для уничтожения российских войск на оккупированных территориях. Они также запускаются в небо с помощью установок-тубусов, модель Switchblade 300 летает на 10-15 км, а Switchblade 600 — на все 80.

Накануне писали, как дрон-камикадзе Switchblade взорвал российских солдат, прятавшихся от ВСУ в окопе. Модель хорошо подходит для уничтожения живой силы противника, но не пробивает тяжелую бронетехнику.