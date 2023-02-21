В Испании разработали самый легкий в мире 120-мм миномет: что о нем известно (фото)

EMOC — это компактная установка, которая за счет уникальной конструкции может устанавливаться практически на любую машину. Время развертывания для начала работы составляет меньше 15 секунд.

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Испанская оборонная компания Escribano Mechanical and Engineering разработали самый легкий в мире 120-мм миномет. Об этом сообщает Army Recognition.

На выставке вооружений в Дубае IDEX 2023 испанская компания показала 120-мм миномет EMOC, который сочетает в себе высочайшую мобильность и точность. Простая и экономичная конструкция имеет такие же характеристики, как и более тяжелые минометы.

EMOC обладает автоматической системой наведения. Его можно установить на любую машину, которая способна выдержать 500 кг полезной нагрузки, включая боеприпасы. Это делает миномет адаптивным для широкого спектра высокомобильных платформ. В издании отмечают, что разработчики смогли минимизировать отдачу при стрельбе с миномета.

[ + – ] Миномет может обслуживать всего один член экипажа

Инновационная платформа может поставляться в 120 или 81-мм варианте. Для развертывания нужно меньше 15 секунд, что позволяет работать по принципу "бей-беги". Скорострельность EMOC составляет 10 выстрелов в минуту с дальностью стрельбы до 8,8 км.

[ + – ] Миномет обладает автоматической системой наведения

Экипаж для миномета составляет всего 2 человека, при необходимости всю работу может выполнять 1 человек. Отдельно отмечается, что 120-мм миномет подходит ко всем типам сертифицированных 120-мм боеприпасов.

Напомним, 10 февраля СМИ писали, что дрон с минометным стартом Achuk успешно прошел тесты.

9 февраля "Укроборонпром" показал 120-мм мины, которые производятся совместно со страной НАТО.