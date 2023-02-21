Дозволяють продавати зброю: країни на Близькому Сході намагаються зблизитися з Росією, — ЗМІ

Журналісти розповіли нові подробиці про російську зброю на виставці IDEX в Абу-Дабі. Як заявив міністр торгівлі та промисловості РФ Мантуров, багато хто зацікавив російськими системами ППО.

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На ярмарку озброєнь IDEX в Об'єднаних Арабських Еміратах, що проходить раз на два роки, Росія виставила на продаж свою зброю, від автоматів Калашнікова до ракетних систем, попри санкції з боку Заходу. Про це пише Associated Press.

Повідомляється, що російська зброя, виставлена на продаж на Міжнародній оборонній виставці в Абу-Дабі, наголошує на прагненні арабської федерації Перської затоки зблизитися з Москвою. Однак і відносини із Заходом розривати не хочуть.

У матеріалі сказано, що щоденні рейси між Еміратами та РФ забезпечують рятувальне коло як для тих, хто рятується від мобілізації, так і для російської еліти. Міністерство фінансів США висловило стурбованість щодо кількості російських коштів, що надходять до країн Аравійського півострова.

Також журналісти зазначили, що на ярмарку озброєнь еміратці зазвичай приймають людей, які на Заході можуть здатися проблемними. Наприклад, цього року в заході взяв участь лівійський лідер Халіфа Хафтер, командувач самопроголошеної Лівійської національної армії, якому США висунули позов, який звинувачує його в організації невиборчих нападів на мирних жителів.

Що стосується товарів Росії на виставці, то, як повідомили журналісти, щоб дістатися російського виставкового павільйону, відвідувачі ярмарку мали залишити величезний Національний виставковий центр і перейти підвісним мостом на відкритий майданчик.

Журналістів, як стверджується, не пустили до російського павільйону, проте на виставці був присутній міністр торгівлі та промисловості Росії Денис Мантуров. Нагадаємо, що він перебуває під санкціями США та Великобританії.

Мантуров заявив, що на виставці багато хто виявив інтерес до російських систем ППО.

"Кожна угода перебуває під пильною увагою наших західних колег — вони намагаються створювати перешкоди; ми забезпечуємо безпеку таких угод, щоб вони були максимально ефективними та здійснювалися приватно", — сказав російський міністр.

Видання пише, що офіційні особи ОАЕ прямо не визнали присутність Мантурова. Однак у Держдепі США заявили, що потенційні покупці мають бути єдиними з Україною та уникати великих закупівель російської зброї та техніки.

Усередині російського намету відеоекран демонстрував "потужність" російських ЗРК, подібних до тих, які зараз використовуються для завдання ударів по містах в Україні. Продавці продемонстрували автомати Калашнікова. Також моделі ракет було виставлено на огляд.

Раніше Фокус писав, що понад 200 одиниць російської зброї, починаючи від танків і закінчуючи системами протиповітряної оборони та боєприпасами, були представлені на виставці в ОАЕ. Саме організатори вирішили поставити російський павільйон окремо від решти.