Позволяют продавать оружие: страны на Ближнем Востоке пытаются сблизиться с Россией, — СМИ

Журналисты рассказали новые подробности о российском оружии на выставке IDEX в Абу-Даби. Как заявил министр торговли и промышленности РФ Мантуров, многие заинтересовали российскими системами ПВО.

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На проходящей раз в два года ярмарке вооружений IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах Россия выставила на продажу свое оружие, от автоматов Калашникова до ракетных систем, несмотря на санкции со стороны Запада. Об этом пишет Associated Press.

Сообщается, что российское оружие, выставленное на продажу на Международной оборонной выставке в Абу-Даби, подчеркивает стремление арабской федерации Персидского залива сблизиться с Москвой. Однако и отношения с Западом разрывать не хотят.

В материале сказано, что ежедневные рейсы между Эмиратами и РФ обеспечивают спасательный круг как для тех, кто спасается от мобилизации, так и для российской элиты. Министерство финансов США выразило обеспокоенность по поводу количества российских денежных средств, поступающих в страны Аравийского полуострова.

Также журналисты отметили, что на ярмарке вооружений эмиратцы обычно принимают людей, которые на Западе могут показаться проблемными. К примеру, в этом году в мероприятии принял участие ливийский лидер Халифа Хафтер, командующий самопровозглашенной Ливийской национальной армией, которому США предъявили иск, обвиняющий его в организации неизбирательных нападений на мирных жителей.

Что касается товаров России на выставке, то, как сообщили журналисты, чтобы добраться до российского выставочного павильона, посетители ярмарки должны были покинуть огромный Национальный выставочный центр и перейти по подвесному мосту на открытую площадку.

Журналистов, как утверждается, не пустили в российский павильон, однако на выставке присутствовал министр торговли и промышленности России Денис Мантуров. Напомним, что он находится под санкциями США и Великобритании.

Мантуров заявил, что на выставке многие проявили интерес к российским системам ПВО.

"Каждая сделка находится под пристальным вниманием наших западных коллег — они пытаются создавать препятствия; мы обеспечиваем безопасность таких сделок, чтобы они были максимально эффективными и осуществлялись в частном порядке", — сказал российский министр.

Издание пишет, что официальные лица ОАЭ прямо не признали присутствие Мантурова. Однако в Госдепе США заявили, что потенциальные покупатели должны быть едины с Украиной и избегать крупных закупок российского оружия и техники.

Внутри российской палатки видеоэкран демонстрировал "мощь" российских ЗРК, подобных тем, которые сейчас используются для нанесения ударов по городам в Украине. Продавцы продемонстрировали автоматы Калашникова. Также модели ракет были выставлены на обозрение.

Ранее Фокус писал, что более 200 единиц российского оружия, начиная от танков и заканчивая системами противовоздушной обороны и боеприпасами, были представлены на выставке в ОАЭ. Именно организаторы решили поставить российский павильон отдельно от остальных.