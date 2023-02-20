Протестирована в бою: россияне выставили на продажу оружие на выставке в ОАЭ (фото)
В компании считают преимуществом российского оружия то, что оно уже опробовано во время вторжения ВС РФ на территорию Украины. ОАЭ помогает России обходить западные санкции.
Путинские торговцы оружием принимают участие в выставке IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах, несмотря на санкции, и не скрывают, что выставленное на выставке оружие использовали оккупанты в войне в Украине. Об этом сообщили в Bloomberg.
Российские оборонные компании выступили на ярмарке оружия в ОАЭ, несмотря на международные санкции. Они продают оружие, преимуществом которого считают использование его захватчиками при захвате украинских территорий.
"Более 200 единиц российского оружия, начиная от танков и заканчивая системами противовоздушной обороны и боеприпасами, были представлены в понедельник на выставке IDEX в Абу-Даби, крупнейшей в регионе выставке обороны и безопасности, по словам производителей", — сообщает иностранное издание.
Журналисты рассказали, что организаторы выставки не включили российские компании в главный зал выставки, как это было в предыдущие годы. Оружие РФ разместили отдельно – в изолированном павильоне.
Российские СМИ также не обошли вниманием участие своих компаний в международной выставке оружия. Они сообщили, что российскую делегацию возглавил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Каждое соглашение подвергается пристальному вниманию со стороны наших западных коллег — они пытаются создавать препятствия, мы обеспечиваем безопасность таких соглашений, чтобы они были максимально эффективными и проходили в закрытом режиме", — заявил Мантуров, пишут в РосСМИ.
Напомним, сегодня глава Минпромторга РФ Денис Мантуров признал, что оккупанты применяют истребитель Су-54 в российско-украинской войне. В Кремле его называют самолетом 5 поколения. Также в России сообщили об "успешном применении" истребителей Су-35 и бомбардировщиков Су-34.
8 февраля в ОАЭ впервые за несколько лет выдали банковскую рецензию — российскому финучреждению. Такое решение было предопределено спросом в Эмиратах на финансовые услуги со стороны россиян, сообщили в СМИ. После полномасштабного вторжения десятки тысяч россиян переехали в ОАЭ и столкнулись с трудностями в результате санкций. Арабский Центральный банк пошел им на встречу и дал возможность беспрепятственно открывать банковские счета, наделив лицензией российский банк.