ОАЭ впервые за несколько лет дают лицензию иностранному банку — российскому

Решение выдать лицензию обусловлено спросом в Эмиратах на финансовые услуги со стороны россиян, пишут журналисты.

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Объединенные Арабские Эмираты одобрили предоставление банковской лицензии российскому финучреждению, не подпадающему под западные санкции. Об этом сообщает Financial Times.

С полномасштабного вторжения в ОАЭ перебрались десятки тысяч россиян, большинство из которых поселились в Дубае. У многих из них возникали определенные трудности с открытием банковских счетов, в частности, корпоративных у имеющихся в стране кредиторов. Центральный банк ОАЭ пошел на встречу гражданам РФ и предоставил лицензию первому за несколько лет иностранному банку тоже родом из России.

"Один человек, ознакомленный с деятельностью МТС, сообщил, что лицензия облегчит доступ россиян к банковским счетам и откроет новый канал для потока денег в ОАЭ", — говорится в статье.

Соединенные штаты и ЕС обеспокоены финансовым взаимодействием ОАЭ с Россией. Полномасштабное вторжение и ужесточение санкций не повлияли на отношения между странами, Арабские эмираты все больше превращаются в финансовое убежище для Москвы.

В то же время власти ОАЭ призывают финучреждения соблюдать санкции, их цель — уменьшить риск потери отношений с американскими и европейскими кредиторами. Брайан Нельсон, заместитель министра США, отмечает решительность штатов во внедрении санкций и угрожает "снисходительным юрисдикциям" потерей доступа к развитым рынкам із-за ведения бизнеса с подсанкционными субъектами.

Напомним, 27 января Фокус писал о "Батальоне Дубай". Украинские бизнесмены, политики и народные депутаты тоже массово уехали отдыхать от войны в ОАЭ. Некоторые украинские деятели даже перебрались туда жить, выяснила "Украинская правда". На берегу Персидского залива осторожно отдыхает народная депутат Юлия Тимошенко, на набережной не появлялась и в машину садилась на закрытом паркинге — лидер "Батькивщины" пыталась избежать скандала как могла. Сделать фото журналистам конспирация Тимошенко не помешала.

Также 29 декабря Фокус сообщал, что украинские военные могут получить партию бронированных Pantera T6 производства ОАЭ. Официально о передаче не заявляли, однако на фото техники легко разглядеть камуфляж "Пиксель". Это может означать закупку машин Украиной. В эшелоне насчитали минимум три броневика, поставщик — неизвестен.