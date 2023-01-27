"Батальон Дубай": Тимошенко, Столар, Королевская и другие скрылись от войны в ОАЭ, — СМИ (видео)

По данным журналистов, украинские политики и бизнесмены предпочитают отдыхать на берегу Персидского залива, потому что там никто не интересуется происхождением их капитала. В отличие от стран Европы, где действует финансовый мониторинг.

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Украинские бизнесмены, политики и народные депутаты массово едут отдыхать на курорты в Объединенных Арабских Эмиратах, несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну на территории Украины. Некоторые из украинских деятелей перебрались туда жить. Сюжет об этом подготовило издание "Украинская правда".

Как рассказывает в своем расследовании журналист УП Михаил Ткач, в Дубае уже полностью обосновались нардепы от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Наталья Королевская с Юрием Солодом и их сыном Ростиславом Солодом. Здесь также постоянно проживают предприниматель и народный депутат Вадим Столар [вышел из фракции ОПЗЖ в прошлом году], мультимиллионер Валерий Хорошковский и экс-нардеп от "Партии Регионов" Вилен Шатворян.

[ + – ] Предположительно Вадим Столар в российском ресторане "Суворов" в Дубае Фото: Скрин видео

Периодически в ОАЭ прилетает народный депутат Суто Мамоян, который ранее состоял во фракции ОПЗЖ.

[ + – ] Суто Мамаян Фото: Скрин видео

Юлия Тимошенко на отдыхе в Дубае

[ + – ] Юлия Тимошенко на пляже в ОАЭ Фото: УП

На берегу Персидского залива любит отдыхать с семьей и народный депутат, лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Украинского политика заметили в январе на вилле пятизвездочного отеля Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра вместе с мужем Александром Тимошенко и внуками.

[ + – ] Насыпной остров Палм-Джумейра в ОАЭ

Как уточняется, Тимошенко ведет осторожный образ жизни. Так, она никогда не появляется на набережной, так как там слишком много отдыхающих. Также нардеп садится в автомобиль не на улице, а на закрытом паркинге, чтобы избежать любопытных глаз.

Когда 5 января журналисты заметили ее на пляже и стали снимать, политик тут же ретировалась. Через пять дней после этого Тимошенко вернулась в Украину.

[ + – ] Юлия Тимошенко на пляже на насыпном острове в ОАЭ [ + – ] Юлия Тимошенко на пляже на насыпном острове в ОАЭ [ + – ] Муж Юлии Тимошенко Александр [ + – ] Муж Юлии Тимошенко Александр [ + – ] Вилла, на которой предположительно остановилась Юлия Тимошенко

Источники УП утверждают, что дочь политика вместе с семьей переехала в Дубай до начала полномасштабной войны и продолжает там жить, хоть изредка и наведывается в европейские страны.

В ОАЭ периодически прилетает известный украинский телеведущий Савик Шустер.

Как рассказывает Ткач, в Эмиратах украинская политическая элита чувствует себя защищенно, поскольку в Евросоюзе действует финансовый мониторинг, а вот в Дубае никто не интересуется происхождением капитала олигархов.

Напомним, в августе 2022 года УП выпустила расследование о "батальоне Монако" — украинских випах, отдыхающих на Лазурном берегу. Журналисты рассказали о том, как проводят время Григорий Суркис, Вадим Столар, Игорь Абрамович и другие.

По следам журналистского расследования ГБР Украины открыло уголовное производству по факту незаконного выезда украинских топ-чиновников за границу.