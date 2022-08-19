"Батальон Монако": ГБР открыло производство против нардепов и бизнесменов, — СМИ

В списке фигурантов находятся более 80 человек, среди которых действующие депутаты Игорь Абрамович и Вадим Столар.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производству по факту незаконного выезда украинских топ-чиновников за границу. Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в правоохранительных ведомствах.

В частности, журналисты получили список фигурантов из так называемого "батальона Монако", которые во время полномасштабной войны с Россией выехали из Украины.

Уголовное производство следователями ГБР было начато в среду, 17 августа. По данным журналистов, в списке "батальона Монако" фигурируют более 80 человек, среди которых действующие нардепы, члены их семей, а также украинские бизнесмены:

Абрамович Игорь Александрович (нардеп от распущенной ОПЗЖ) Абрамович Елена Анатольевна Столар Михаил Леонидович Столар Вадим Михайлович (нардеп от распущенной ОПЗЖ) Суркис Игорь Рахмилевич (бизнесмен, президент клуба "Динамо") Пузанов Александр Геннадиевич Вязьмикин Сергей Анатольевич (бывший и.о. начальника Департамента защиты экономики Нацполиции) Вязьмикина Оксана Александровна Ермолаев Вадим Владимирович (бизнесмен, входит в ТОП-100 самых богатых людей Украины по версии Фокуса) Мосцевий Алексей Александрович Мосцева (Порицкая) Руслана Александровна Карпюк Артур Теофилович Головешко Петр Иванович Вафин Вадим Александрович Мельничук Наталя Николаевна Шарфиов Тимур Юсуб Огли Гольдштейн Юрий Александрович Сахарова (Пащенко) Иванна Валериевна Ядловский Николай Владимирович Котилевская Алеся Ивановна Бойко Алексей Григорович Скоробагач Владимир Иванович (депутат Харьковского облсовета) Скоробогач Мария Владимировна Скоробагач Лилия Федоровна Грицак Юрий Петрович Дегтяр Наталия Геннадиевна Дегтяр Екатерина Владимировна Марцинюк Евгений Александрович Лауринаичуте Яна Андреевна Божик Василий Васильевич Титаренко Олег Николаевич Ковалева Наталия Александровна Ковалев Александр Михайлович Коваленко Наталия Викторовна Минакова Яна Георгиевна Минакова Алена Андреевна Лученко Валентина Николаевна Марчук Ирина Александровна Табалов Сергей Александрович Табалов Андрей Александрович Табалова Ксения Викторовна Цимбалова Хелена Федоровна Винниченко Анна Александровна Назаренко Владислав Сергеевич Назаренко Сергей Леонидович Величко Юрий Васильевич Шевченко Сергей Игоревич Вернудин Олег Иванович Тищенко Елена Александровна Девятов Денис Алексиевич Астапов Андрей Юрьевич Астапова Наталья Сергеевна Барабаш Дмитрий Викторович Станевичус Алина Эдгаровна Храмцов Александр Владимирович Каливошко Эдуард Михайлович Бородулина Юлия Олеговна Андриканич Кристина Ивановна Боярчук Игорь Степанович Данилив Борис Васильевич Веретенников Виталий Сергеевич Рудь Николай Владимирович Рабенко Анна Юрьевна Глоба Анатолий Михайлович Афонина Анна Рубиновна Александров Дмитрий Андреевич Александров Андрей Николаевич Губан Сергей Николаевич Ковтун Виктория Витальевна Оксаметна Валерия Геннадиевна Хомутынник Юрий Юрьевич Хомутынник Виталий Юрьевич (экс-нардеп и бизнесмен, 17 место в рейтинге Фокуса "100 самых богатых людей Украины") Чернец Юрий Петрович Назарко Роксоляна Олеговна Мацюк Юлия Олеговна Цимбалова Ирина Анатольевна Щербановский Андрей Анатолиевич Шевченко Валентина Александровна Шевченко Оксана Николаевна Баран Сергей Васильевич Алексеенко Виталий Федорович Мухалов Андрей Сергеевич Эйдельнант Андрей Юрьевич Завадская Наталья Андреевна

Журналисты отмечают, что следователи ГБР в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса, "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", будут проверять возможную незаконную переправку людей через границу и использование служебного положения.

Напомним, 17 августа издание "Украинская правда" опубликовала расследование "Батальон Монако", посвященное украинским нардепам и бизнесменам, которые во время полномасштабной войны переехали из Украины на лазурное побережье.

После публикации материала ГБР начало досудебное расследование по факту возможного незаконного пересечения государственной границы.

Также сообщалось, что в Верховной Раде инициировали сбор подписей для лишения депутатских мандатов фигурантов из "батальона Монако".