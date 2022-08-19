"Батальон Монако": ГБР открыло производство против нардепов и бизнесменов, — СМИ
В списке фигурантов находятся более 80 человек, среди которых действующие депутаты Игорь Абрамович и Вадим Столар.
Государственное бюро расследований открыло уголовное производству по факту незаконного выезда украинских топ-чиновников за границу. Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в правоохранительных ведомствах.
В частности, журналисты получили список фигурантов из так называемого "батальона Монако", которые во время полномасштабной войны с Россией выехали из Украины.
Уголовное производство следователями ГБР было начато в среду, 17 августа. По данным журналистов, в списке "батальона Монако" фигурируют более 80 человек, среди которых действующие нардепы, члены их семей, а также украинские бизнесмены:
- Абрамович Игорь Александрович (нардеп от распущенной ОПЗЖ)
- Абрамович Елена Анатольевна
- Столар Михаил Леонидович
- Столар Вадим Михайлович (нардеп от распущенной ОПЗЖ)
- Суркис Игорь Рахмилевич (бизнесмен, президент клуба "Динамо")
- Пузанов Александр Геннадиевич
- Вязьмикин Сергей Анатольевич (бывший и.о. начальника Департамента защиты экономики Нацполиции)
- Вязьмикина Оксана Александровна
- Ермолаев Вадим Владимирович (бизнесмен, входит в ТОП-100 самых богатых людей Украины по версии Фокуса)
- Мосцевий Алексей Александрович
- Мосцева (Порицкая) Руслана Александровна
- Карпюк Артур Теофилович
- Головешко Петр Иванович
- Вафин Вадим Александрович
- Мельничук Наталя Николаевна
- Шарфиов Тимур Юсуб Огли
- Гольдштейн Юрий Александрович
- Сахарова (Пащенко) Иванна Валериевна
- Ядловский Николай Владимирович
- Котилевская Алеся Ивановна
- Бойко Алексей Григорович
- Скоробагач Владимир Иванович (депутат Харьковского облсовета)
- Скоробогач Мария Владимировна
- Скоробагач Лилия Федоровна
- Грицак Юрий Петрович
- Дегтяр Наталия Геннадиевна
- Дегтяр Екатерина Владимировна
- Марцинюк Евгений Александрович
- Лауринаичуте Яна Андреевна
- Божик Василий Васильевич
- Титаренко Олег Николаевич
- Ковалева Наталия Александровна
- Ковалев Александр Михайлович
- Коваленко Наталия Викторовна
- Минакова Яна Георгиевна
- Минакова Алена Андреевна
- Лученко Валентина Николаевна
- Марчук Ирина Александровна
- Табалов Сергей Александрович
- Табалов Андрей Александрович
- Табалова Ксения Викторовна
- Цимбалова Хелена Федоровна
- Винниченко Анна Александровна
- Назаренко Владислав Сергеевич
- Назаренко Сергей Леонидович
- Величко Юрий Васильевич
- Шевченко Сергей Игоревич
- Вернудин Олег Иванович
- Тищенко Елена Александровна
- Девятов Денис Алексиевич
- Астапов Андрей Юрьевич
- Астапова Наталья Сергеевна
- Барабаш Дмитрий Викторович
- Станевичус Алина Эдгаровна
- Храмцов Александр Владимирович
- Каливошко Эдуард Михайлович
- Бородулина Юлия Олеговна
- Андриканич Кристина Ивановна
- Боярчук Игорь Степанович
- Данилив Борис Васильевич
- Веретенников Виталий Сергеевич
- Рудь Николай Владимирович
- Рабенко Анна Юрьевна
- Глоба Анатолий Михайлович
- Афонина Анна Рубиновна
- Александров Дмитрий Андреевич
- Александров Андрей Николаевич
- Губан Сергей Николаевич
- Ковтун Виктория Витальевна
- Оксаметна Валерия Геннадиевна
- Хомутынник Юрий Юрьевич
- Хомутынник Виталий Юрьевич (экс-нардеп и бизнесмен, 17 место в рейтинге Фокуса "100 самых богатых людей Украины")
- Чернец Юрий Петрович
- Назарко Роксоляна Олеговна
- Мацюк Юлия Олеговна
- Цимбалова Ирина Анатольевна
- Щербановский Андрей Анатолиевич
- Шевченко Валентина Александровна
- Шевченко Оксана Николаевна
- Баран Сергей Васильевич
- Алексеенко Виталий Федорович
- Мухалов Андрей Сергеевич
- Эйдельнант Андрей Юрьевич
- Завадская Наталья Андреевна
Журналисты отмечают, что следователи ГБР в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса, "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", будут проверять возможную незаконную переправку людей через границу и использование служебного положения.
Напомним, 17 августа издание "Украинская правда" опубликовала расследование "Батальон Монако", посвященное украинским нардепам и бизнесменам, которые во время полномасштабной войны переехали из Украины на лазурное побережье.
После публикации материала ГБР начало досудебное расследование по факту возможного незаконного пересечения государственной границы.
Также сообщалось, что в Верховной Раде инициировали сбор подписей для лишения депутатских мандатов фигурантов из "батальона Монако".