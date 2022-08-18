"Слуги" инициировали лишение мандатов депутатов из расследования "Батальон Монако" (фото)

Вадима Столара, Игоря Абрамовича и Григория Суркиса могут лишить статуса народного депутата Украины из-за нарушения дисциплины и депутатской этики в период вооруженной агрессии РФ.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Марианна Безуглая подала в Верховную Раду обращение по поводу досрочного лишения полномочий нардепов Вадима Столара, Игоря Абрамовича и Григория Суркиса, которые покинули пределы Украины перед началом полномасштабного российского вторжения и не принимали участие в заседании парламента. Соответствующий документ Безуглая опубликовала на своей странице в Facebook.

У нардепа возникли вопросы относительно дисциплины и депутатской этики своих коллег, которые больше шести месяцев, по ее словам, проживают в странах Западной Европы, в частности во Франции.

"Почему Батальон "МОНАКО" до сих пор в Верховной Раде Украины. Подаю обращение о нарушении дисциплины и норм депутатской этики, не соблюдении присяги, а также о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины Вадима Столара, Игоря Абрамовича и Григория Суркиса", — написала в сообщении Безуглая.

В своем обращении она задается вопросом — каким образом вышеуказанные народные избранники за пределами Украины защищают ее суверенитет и независимость, и при этом еще получают зарплату за счет украинских налогоплательщиков.

Безуглая предлагает безотлагательно и в ближайшее заседание провести всестороннюю проверку вышеуказанных депутатов на предмет соблюдения ст. 8 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", а также соблюдения ими норм депутатской этики в период вооруженной агрессии РФ.

Напомним, журналисты "Украинской правды" провели расследование и выяснили, что некоторые украинские бизнесмены, политики и народные депутаты массово выехали отдыхать на Лазурный берег на фоне продолжающейся в Украине полномасштабной войны против РФ. По данным СМИ, на побережье Франции сконцентрировалось "неприлично большое" количество так называемых VIP-беженцев из Украины, в числе которых братья Суркисы, Вадим Столар, Игорь Абрамович, Константин Жеваго и другие.

По факту выезда вышеуказанных лиц сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование. В его рамках будет выяснены обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами, а также роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов.