"Слуги" ініціювали позбавлення мандатів депутатів із розслідування "Батальйон Монако" (фото)

Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса можуть позбавити статусу народного депутата України через порушення дисципліни та депутатської етики у період збройної агресії РФ.

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла подала до Верховної Ради звернення щодо дострокового позбавлення повноважень нардепів Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса, які покинули межі України перед початком повномасштабного російського вторгнення і не брали участі у засіданні парламенту. Відповідний документ Безугла опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

У нардепки виникли питання щодо дисципліни та депутатської етики своїх колег, які понад шість місяців, за її словами, проживають у країнах Західної Європи, зокрема у Франції.

"Чому Батальйон "МОНАКО" досі у Верховній Раді України. Подаю звернення про порушення дисципліни та норм депутатської етики, не дотримання присяги, а також про дострокове припинення повноважень народних депутатів України Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса", — написала в повідомленні Безугла.

У своєму зверненні вона ставить питання — яким чином вищезгадані народні обранці за межами України захищають її суверенітет та незалежність, і при цьому ще отримують зарплату за рахунок українських платників податків.

Безугла пропонує невідкладно і на найближчому засіданні провести всебічну перевірку вищевказаних депутатів на предмет дотримання ст. 8 Закону України "Про статус народного депутата України", а також дотримання ними норм депутатської етики під час збройної агресії РФ.

Нагадаємо, журналісти "Української правди" провели розслідування і з'ясували, що деякі українські бізнесмени, політики та народні депутати масово виїхали відпочивати на Лазурний берег на тлі повномасштабної війни проти РФ, що триває в Україні. За даними ЗМІ, на узбережжі Франції сконцентрувалася "непристойно велика" кількість так званих VIP-біженців з України, серед яких брати Суркіси, Вадим Столар, Ігор Абрамович, Костянтин Жеваго та інші.

За фактом виїзду вищезгаданих осіб співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування. У його межах буде з'ясовано обставини перетину державного кордону України фігурантами, а також роль та місце у цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів.