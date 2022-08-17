Яхта Z та вілли в Ніцці: як українські бізнесмени ховаються від війни на VIP-курортах

Журналісти зняли елітні вілли та автомобілі найбагатших людей країни в Монако, Ніцці та Монте-Карло.

Українські бізнесмени, політики і народні депутати масово виїхали відпочивати на Лазурний берег на тлі повномасштабної війни проти РФ, що триває в Україні. Сюжет підготувало видання "Українська правда".

За даними журналістів, на Середземноморському узбережжі Франції сконцентрувалася "непристойно велика" кількість так званих VIP-біженців з України. Команда видання спостерігала за елітними автомобілями, що пересуваються вулицями регіону всього по кілька годин протягом кількох днів, однак і за цей короткий період встигла зафіксувати перебування там значної кількості українських олігархів та політиків.

Так, героями сюжету, наприклад, стала родина народного депутата із забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса. За даними ЗМІ, він разом зі своїм братом, президентом ФК "Динамо" Ігорем Суркісом розташувався в елітному готелі у Монте-Карло, вартість оренди апартаментів у якому становить близько 2 мільйонів євро на рік. Братів Суркісів регулярно помічають у місцевому казино, зазначає видання.

[ + – ] Григорій Суркіс

Також відпочинок на Лазурному березі цього літа обрали і колеги Суркіса з ОПЗЖ, зокрема, Вадим Столар (депутат Київської міської ради) та Ігор Абрамович (нардеп). Останній, за даними журналістів, може орендувати віллу Кап-Ферра, яка належить російському банкіру Борису Давлетьярову. Команда видання побачила Абрамовича на одній із вулиць Кап-Ферра в компанії колишнього виконувача обов'язків начальника департаменту захисту економіки Національної поліції та колишнього заступника начальника цього департаменту Сергія Вязмікіна.

[ + – ] Ігор Абрамович (ліворуч)

Крім цього, фігурантами розслідування про VIP-біженців став один із найбагатших людей України Костянтин Жеваго — його яхта під назвою "Z" (відповідає першій літері прізвища Zhevago) за 113 млн доларів помічена біля берегів Монако.

[ + – ] Костянтин Жеваго

У розслідуванні також згадуються забудовник із Дніпра Вадим Єрмолаєв, депутат Харківської обласної ради Володимир Скоробогач, брат екснардепа та бізнесмена Віталія Хомутинніка Юрій та інші.

[ + – ] Вадим Єрмолаєв

[ + – ] Юрій Хомутиннік

Крім того, журналісти виявили вілли українських бізнесменів Віктора Пінчука, Дмитра Фірташа та Ріната Ахметова, а також одного з керівників фракції ОПЗЖ Сергія Льовочкіна.

[ + – ] Вілла Віктора Пінчука у Ніцці Фото: Скриншот

[ + – ] Вілла Дмитра Фірташа

[ + – ] Вілла Ріната Ахметова

[ + – ] Вілла Сергія Льовочкіна

А в аеропорту Ніцци журналісти зустріли суддю, який втік з України, якого в Україні оголосили в розшук, колишнього голову Вищого господарського суду за президентської каденції Віктора Януковича — Віктора Татькова. Він прилетів із Відня до Ніцци з однією барсеткою, що може свідчити, що він або живе на Лазурному березі, або приїхав туди на вечерю.

[ + – ] Віктор Татьков

"Дивлячись на те, як протікає життя на Французькій Рив'єрі українських громадян, відчуваєш великий контраст. За кілька днів, які ми знімали, машин на українських номерних знаках приблизно стільки ж, скільки на швейцарських номерах… Це саме тоді, коли наша країна потребує грошей, допомоги всього світу. Тут, на Французькій Рив'єрі, схоже, оселилися ті, хто заробляв в Україні до війни великі статки, і яким зараз Україна, схоже, не дуже потрібна", — прокоментував розслідування його автор Михайло Ткач.

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах та документи від Держприкордонслужби України (ДПСУ) 21 березня писала, що Ігор та Григорій Суркіси залишили країну на початку повномасштабної війни з Росією. Джерела журналістів у ДПСУ сказали, що брати при виїзді не задекларували, а на угорському митному пункті оформили 17,6 млн доларів готівкою.

Раніше українська влада повідомляла, що народний депутат з ОПЗЖ Нестор Шуфрич також залишив територію України.