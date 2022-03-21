Молодший сів у броньований Maybach: ЗМІ розповіли, як брати Суркіси втекли з України

Бізнесмени, за даними журналістів, поїхали до Угорщини. В'їжджаючи, вони не задекларували готівку, а на угорській митниці оформили 17,6 млн доларів готівкою.

Українські бізнесмени Ігор та Григорій Суркіси виїхали з країни на початку війни з Росією. Про це пише видання "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах та документи від Держприкордонслужби України (ДПСУ).

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Суркіси виїхали до Угорщини двома автомобілями 26 лютого між 22:40 та 23:00. Співрозмовники видання у ДПСУ стверджують, що брати, в'їжджаючи, не задекларували готівку, а на угорському митному пункті оформили 17,6 млн доларів готівкою.

Бізнесмени перетнули кордон у пункті "Вилок" у Берегівському районі Закарпатської області.

Молодший Суркіс виїхав на броньованому Maybach

За інформацією ЗМІ, молодший брат, Ігор Суркіс, виїхав броньованим Maybach S650. Ринкова вартість такого автомобіля — близько 700 тис. доларів без урахування розмитнення.

[ + – ] Ігор Суркіс виїхав на броньованому Maybach S650

В автомобілі були громадянка Росії Ольга Романова, В'ячеслав та Яна Суркіси.

Григорій Суркіс виїхав на автомобілі Mercedes-Benz ML-500, який на ринку коштує 100 тис. доларів без розмитнення, з ним поїхали Микита Кулешов, Кострикіна Зоя, Олексій Борисов та Дана Шевчук, зазначило видання.

[ + – ] Григорій Суркіс виїхав на автомобілі Mercedes-Benz ML-500

"Перетин кордону Суркісів реєстрував той же наряд прикордонників, який оформляв перетин кордону Анастасії Котвицької, дружини соратника колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова", — повідомили журналісти.

Котвицька могла вивезти з України понад 30 млн доларів готівкою без декларування, підсумували автори матеріалу.

Зазначимо, що Ігор Суркіс засудив дії країни-агресора в Україні лише на 20-й день війни. 15 березня він виступив із заявою та проінформував про стан футбольного клубу "Динамо" Киїів, що належав йому.

Фанати "Динамо" Київ засудили мовчання братів Суркісів та позицію головного тренера клубу Мірчі Луческу, який заявив, що спортсменів із РФ не треба усувати від змагань через дії політиків їхньої країни.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України фіксує великі проблеми в окупантів у комплектуванні підрозділів та частин особовим складом.