"Росія вчинила жорстоку військову агресію проти України", — Ігор Суркіс

Президент ФК "Динамо" Київ виступив із заявою на 20-й день війни.

Президент футбольного клубу "Динамо" Київ Ігор Суркіс дав оцінку військової агресії Росії в Україні та розповів про стан справ у клубі під час війни. Заява Ігоря Суркіса з'явилася на офіційному сайті клубу.

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Керівник одного з найтитулованіших футбольних клубів України зазначив, що з перших днів війни "Динамо" займається соціальними напрямками — евакуює дітей і жінок, фінансує лікарні та дитячі будинки, а також відправляє футболістів із власної дитячо-юнацької школи до Польщі.

Ігор Суркіс засудив дії Російської Федерації на території України, визнавши факт агресії на 20 день війни.

"Я волію менше говорити, а більше робити. Але якщо треба при цьому ще й говорити, то немає проблем: наш сусід, Російська Федерація, здійснив безпричинну, жорстоку військову агресію проти України. Йде знищення мирного населення, інфраструктури та наших військових. Зараз уся наша країна — це герої", — сказав Ігор Суркіс.

Він також зазначив, що мужність українських військових уже увійшла до історії, а на керівництво країни зараз рівняється весь світ.

Чому Ігор Суркіс мовчав 20 днів?

Напередодні цієї заяви Ігоря Суркіса на сторінці "WBC Ультрас Динамо" у Facebook з'явилася заява фанатів "Динамо" Київ, у якій вони засудили мовчання братів Суркісів протягом 19 днів війни Росії проти України, а також позицію Мірчі Луческу, який вважає, що російських спортсменів не варто ізолювати від змагань через дії політичного керівництва їхньої країни.

"Президенти "Динамо" Суркіси в перші дні поїхали з України. За 19 днів від них не було жодних заяв, жодного звернення до вболівальників, до киян, до українців. 23 лютого на офіційному сайті Динамо Григорій Суркіс привітав із ювілеєм Валерія Пустовойтенка, і після цього тиша. Повна тиша", — написано в заяві.

У своїй заяві фанати зазначили, що кожен із них взяв зброю в руки та відправився захищати Україну від агресора. Також фанати організували штаб допомоги, у якому накопичують медикаменти й технічні засоби для армії.

Ультрас "Динамо" обурений і тим, що одного з віцепрезидентів клубу Марка Гінзбурга знято на фотографії з головою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим. Фанати звертають увагу, що з боку керівництва клубу не було публічної реакції на опубліковані знімки.

[ + – ] Заява Ультрас "Динамо"

Раніше Фокус повідомляв, що пів захисник "Динамо" Беньямін Вербич перейшов до ФК "Легія" (Варшава). Словенський футболіст гратиме за польський клуб до 30 червня 2022 року на правах оренди.