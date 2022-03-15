Пів захисник "Динамо" (Київ) Вербич перейшов до польської "Легії"

Словенський пів захисник вирушив до Польщі на правах оренди.

Пів захисник футбольного клубу "Динамо" Київ Беньямін Вербич продовжить кар'єру в складі польського клубу "Легія" (Варшава). Про це повідомляє пресслужба ФК "Динамо" (Київ).

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Контракт 28-річного футболіста з "Динамо" продовжить діяти, а за "Легію" Беньямін Вербіч виступатиме на правах оренди до 30 червня 2022 року. 1 липня він повинен буде повернутися в київський клуб.

При цьому словенський футболіст не залишився осторонь війни в Україні. Як повідомила в Instagram його дівчина Альвіна, Беньямін Вербич надав допомогу українській армії, закупивши дрон і тепловізор. Крім того, футболіст придбав медикаменти та джгути.

[ + – ] Беньямін Вербич передав дрон і тепловізор українським військовим Фото: Скриншот

[ + – ] Беньямін Вербич купив медикаменти для українських солдатів Фото: Скриншот

Беньямін Вербич виступає за "Динамо" (Київ) із 2018 року: у грудні 2017 він залишив "Копенгаген" і підписав контракт із українським клубом терміном на п'ять років. За 4 роки в складі "Динамо" Беньямін Вербич провів 119 матчів і забив 37 м'ячів.

Спеціалізований портал Transfermarkt.com оцінює вартість Вербича у 4,5 млн євро.

Раніше Фокус повідомляв, що за інформацією румунських ЗМІ, головний тренер "Динамо" Мірча Луческу не може вивести гроші з українських рахунків. За версією журналістів, румунський тренер залишився із заблокованими 5 мільйонами доларів. В ексклюзивному коментарі Фокусу офіційний представник Луческу Аркадій Запорожану заявив, що ця інформація не відповідає дійсності, а сам 76-річний тренер допомагає сім'ям українських футболістів евакуюватися в Бухарест.

Наприкінці січня президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що грошей, які клуб отримує за участь у Лізі чемпіонів, недостатньо для забезпечення його життєдіяльності.