"Це повна брехня": представник Луческу спростував чутки про блокування грошей тренера в Україні

Агент румунського тренера Аркадій Запорожану в ексклюзивному коментарі Фокусу зазначив, що в Мірчі Луческу немає проблем із блокуванням коштів в Україні.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу не має жодних проблем із блокуванням коштів на рахунках в українських банках. Про це Фокус розповів представник румунського тренера Аркадій Запорожану.

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За його словами, інформація, розміщена в низці румунських і українських ЗМІ, не має нічого спільного з дійсністю.

"Це повна брехня. У Мірчі Луческу немає заблокованих грошей в Україні, про які пишуть в останню добу. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Містер зараз активно допомагає біженцям із України та робить це щиро. Те, про що повідомляли медіа в останній час, — спроба журналістів створити гучний заголовок із того, чого насправді немає", — сказав Аркадій Запорожану.

Зазначимо, що першоджерелом інформації про те, що Мірча Луческу зберігає в українських банках 5 мільйонів доларів, було румунське видання Cancan.ro. Повідомлялося, що обмеження, накладені українським урядом на виведення коштів із рахунків фізичних осіб, створили проблеми Луческу, оскільки він нібито не може вивести більш ніж 500 тисяч доларів на рік.

Також видання зафіксувало, що Мірча Луческу перебуває в Бухаресті, куди йому вдалося приїхати після початку війни в Україні.

Зазначимо, що чемпіонат України мав відновитися 26 лютого, але через воєнну агресію Росії в Україні всі спортивні змагання було скасовано. Президент Росії Володимир Путін уранці 24 лютого заявив про початок "спеціальної військової операції" на території України. Водночас із цією заявою у великих містах України почали лунати вибухи.