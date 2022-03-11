"Это полная ложь": представитель Луческу опроверг слухи о блокировке денег тренера в Украине

Агент румынского тренера Аркадий Запорожану в эксклюзивном комментарии Фокусу отметил, что у Мирчи Луческу нет проблем с блокированием денежных средств в Украине.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не испытывает никаких проблем с блокированием денежных средств на счетах в украинских банках. Об этом Фокусу рассказал представитель румынского тренера Аркадий Запорожану.

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По его словам, информация, размещенная в ряде румынских и украинских СМИ не имеет ничего общего с действительностью.

"Это полная ложь. У Мирчи Луческу нет заблокированных денег в Украине, о которых пишут в последние сутки. Эта информация совершенно не соответствует действительности. Мистер сейчас активно помогает беженцам из Украины и делает это от всей души. То, о чем сообщали медиа в последнее время — попытка журналистов создать громкий заголовок из того, чего на самом деле нет", — сказал Аркадий Запорожану.

Отметим, что первоисточником информации о том, что Мирча Луческу сохраняет в украинских банках 5 миллионов долларов, было румынское издание Cancan.ro. Сообщалось, то ограничения, наложенные украинским правительством на выведение средств со счетов физических лиц, создали проблемы Луческу, поскольку он якобы не может вывести более чем 500 тысяч долларов в год.

Также издание зафиксировало, что Мирча Луческу находится в Бухаресте, куда ему удалось приехать после начала войны в Украине.

Отметим, что чемпионат Украины должен был возобновиться 26 февраля, но из-за военной агрессии России в Украине, все спортивные соревнования были отменены. Президент Российской Федерации Владимир Путин утром 24 февраля заявил о начале "специальной военной операции" на территории Украины. Одновременно с этим заявлением в крупных городах Украины начали раздаваться взрывы.