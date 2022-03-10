Мирча Луческу имеет 5 млн долларов на счетах в Украине, — СМИ

Румынский специалист эвакуирован в Бухарест, но не может вывести накопленные средства из-за финансовых ограничений.

Главный тренер футбольного клуба "Динамо" (Киев) Мирча Луческу имеет солидные накопления на банковских счетах в Украине, сообщает румынское издание Cancan.ro.

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По информации издания, 76-летний специалист оставил на счетах в украинских банках около 5 миллионов долларов. Луческу не может вывести деньги, потому что в Украине действуют финансовые ограничения на снятие средств — не более 500 тысяч долларов в год.

Сообщается, что эти деньги оставались на счетах Луческу еще со времен его работы в "Шахтере", который он покинул в 2016 году. Теперь, с началом войны в Украине, румынский специалист не может вывести крупную сумму и забрать свои деньги.

На данный момент Мирча Луческу находится в Бухаресте и продолжает контактировать с футболистами "Динамо". Издание также отмечает, что президент "Динамо" Игорь Суркис обещал Луческу содействие в возвращении средств, но эта возможность исчезла с началом военного вторжения России на территорию Украины.

Напомним, что Мирча Луческу был признан лучшим тренером Украинской Премьер-лиги по итогам 2021 года. Победителем румынский специалист был признан путем голосования во Всеукраинском объединении тренеров. При этом, в топ-3 не вошел представитель донецкого "Шахтера".

Мирча Луческу возглавляет киевское "Динамо" с июля 2020 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Украины, а также два года подряд играла в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Ранее румынский тренер работал с донецким "Шахтером", во главе которого провел 12 лет — с 2004 по 2016 года. Между периодами работы в "Шахтере" и "Динамо", Луческу тренировал санкт-петербургский "Зенит" и сборную Турции по футболу.