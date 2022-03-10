Мірча Луческу має 5 млн доларів на рахунках в Україні, — ЗМІ

Румунський фахівець евакуйований до Бухареста, але не може вивести накопичені кошти через фінансові обмеження.

Головний тренер футбольного клубу "Динамо" (Київ) Мірча Луческу має солідні нагромадження на банківських рахунках в Україні, повідомляє румунське видання Cancan.ro.

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За інформацією видання, 76-річний фахівець залишив на рахунках в українських банках близько 5 мільйонів доларів. Луческу не може вивести гроші, бо в Україні діють фінансові обмеження на зняття коштів – не більше ніж 500 тисяч доларів на рік.

Повідомляється, що ці гроші залишалися на рахунках Луческу ще з часів його роботи у "Шахтарі", який він залишив у 2016 році. Тепер з початком війни в Україні румунський фахівець не може вивести велику суму і забрати свої гроші.

Наразі Мірча Луческу перебуває в Бухаресті та продовжує контактувати з футболістами "Динамо". Видання також зазначає, що президент "Динамо" Ігор Суркіс обіцяв Луческу сприяння поверненню коштів, але ця можливість зникла з початком військового вторгнення Росії на територію України.

Нагадаємо, що Мірчу Луческу було визнано найкращим тренером Української Прем'єр-ліги за підсумками 2021 року. Переможцем румунського фахівця було визнано шляхом голосування у Всеукраїнському об'єднанні тренерів. При цьому до топ-3 не увійшов представник донецького "Шахтаря".

Мірча Луческу очолює київське "Динамо" з липня 2020 року. Під його керівництвом команда виграла чемпіонат та Кубок України, а також два роки поспіль грала у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА. Раніше румунський тренер працював із донецьким "Шахтарем", на чолі якого провів 12 років — з 2004 по 2016 роки. Між періодами роботи в "Шахтарі" та "Динамо", Луческу тренував санкт-петербурзький "Зеніт" та збірну Туреччини з футболу.