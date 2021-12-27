"Шахтар" — повз топ-3. Луческу визнано найкращим тренером УПЛ у 2021 році

Жоден із двох головних тренерів "Шахтаря" у 2021 році не потрапив до топ-3 лауреатів премії.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визначилося з найкращим спеціалістом у 2021 році, повідомляється на офіційному сайті Української Прем'єр-ліги.

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Премію було вручено головному тренеру київського "Динамо" Мірче Луческу, який протягом сезону шість разів визнавався найкращим тренером туру. Опитування тренерів проводилося за п'ятьма критеріями:

номінальний результат команди;

проблеми у кадровому доборі гравців (травми, дискваліфікації тощо);

майстерність у роботі з кадрами;

тренерська майстерність;

накопичувальний критерій.

Під керівництвом Мірчі Луческу у 2021 році "Динамо" Київ святкувало перемогу в чемпіонаті України, вийшло у груповий етап Ліги чемпіонів, а низка футболістів "Динамо" допомогла національній збірній України успішно виступити на Євро-2020.

Зазначимо, що Мірча Луческу за результатами голосування випередив таких фахівців, як Віктор Скрипник із "Зорі" та Ігор Йовічевич із СК "Дніпро-1". Цікаво, що жоден із двох головних тренерів донецького "Шахтаря" не увійшов до топ-3.

Найкращий тренер УПЛ у 2021 році

1 Мирча Луческу «Динамо» Киев 2 Виктор Скрипник «Заря» Луганск 3 Игор Йовичевич СК «Днепр-1» Днепр 4 Луиш Каштру «Шахтер» Донецк 5 Роберто Де Дзерби «Шахтер» Донецк

У 2020 році найкращим тренером української Прем'єр-ліги був визнаний Віктор Скрипник із луганської "Зорі". Зазначимо, що, починаючи з 2017 року, коли УПЛ почала вручати подібну премію, жодного разу її володарем не ставав головний тренер "Шахтаря".

Раніше Фокус розповідав, що Мірча Луческу визнано тренером року в Румунії. 76-річний фахівець уп'яте у своїй кар'єрі отримав таке покликання на батьківщині: вперше це сталося ще 2004 року.

Також Мірча Луческу увійшов до топ-300 найбагатших людей Румунії. Стан досвідченого тренера профільні журналісти оцінили у 35-37 мільйонів євро.

Румунський спеціаліст у нещодавньому інтерв'ю румунським ЗМІ згадав про початок своєї кар'єри в Україні. За словами головного тренера "Динамо", президент "Шахтаря" Рінат Ахметов був дуже зацікавлений у боксі, але ризикнув очолити футбольний клуб.