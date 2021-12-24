"Ахметов захоплювався боксом, але ризикнув очолити футбольний клуб", — Луческу

Румунський тренер згадав, як починав тренувати донецький "Шахтар".

Головний тренер футбольного клубу "Динамо" Київ Мірча Луческу згадав про роботу в донецькому "Шахтарі" та досвід співпраці з президентом "гірників" Рінатом Ахметовим.

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В інтерв'ю румунському виданню Playsport.ro 76-річний фахівець розповів, як розпочинався його шлях в Україні у 2004 році.

"Був початковий період, "Шахтареві" потрібно було підтвердження його амбіцій, йому потрібні були титули. Рінат Ахметов був дуже молодим президентом, йому було 38 років. Він на той час був захоплений боксом, але взяв на себе і цю відповідальність — очолити футбольну команду. Всі справи він робив з ентузіазмом та великим інтелектом", — зазначив Мірча Луческу.

Румунський тренер зазначив, що мав не найсприятливіший ґрунт для будівництва команди, здатної на великі подвиги як на внутрішній, так і на європейській арені.

"До мого приходу командою керували Невіо Скала та Бернд Шустер, але їм не вдалося сповна задовольнити амбіції президента. На початку мого шляху до "Шахтаря" мені довелося працювати з українськими гравцями, хоча у складі були і представники інших країн Східної Європи. Зокрема, у мене було четверо румунських футболістів: Флавіус Стойкан, Даніель Флоря, Разван Рац та Чипріан Маріка, не всім з них вдалося зберегти своє місце у "Шахтарі", тому що планка вимог підвищилася і їм не вдалося витримати конкуренцію. Тоді кожен матч мав для нас величезне значення", — сказав Луческу.

Зазначимо, що Мірча Луческу працював у "Шахтарі" з 2004 до 2016 року і став найтитулованішим тренером в історії донецького клубу. Під керівництвом румуна "Шахтар" виграв 22 титули: 8 чемпіонатів України, 6 Кубків України, 7 Суперкубків та Кубок УЄФА у сезоні 2008/2009.

Раніше Фокус розповідав, що Мірча Луческу вп'яте в кар'єрі був визнаний найкращим тренером року в Румунії. Він зазначив, що пишається таким досягненням у своєму віці, "коли іншим залишається насолоджуватися теплим диваном".

Крім того, головний тренер ФК "Динамо" Київ Мірча Луческу увійшов до топ-300 найбагатших людей Румунії.