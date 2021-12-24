"Ахметов увлекался боксом, но рискнул возглавить футбольный клуб", — Луческу

Румынский тренер вспомнил о том, как начинал тренировать донецкий "Шахтер".

Главный тренер футбольного клуба "Динамо" Киев Мирча Луческу вспомнил о работе в донецком "Шахтере" и опыте сотрудничества с президентом "горняков" Ринатом Ахметовым.

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В интервью румынскому изданию Playsport.ro 76-летний специалист рассказал, как начинался его путь в Украине в 2004 году.

"Был начальный период, "Шахтеру" нужно было подтверждение его амбиций, ему нужны были титулы. Ринат Ахметов был очень молодым президентом, ему было 38 лет. Он в то время был увлечен боксом, но взял на себя и эту ответственность — возглавить футбольную команду. Все дела он делал с энтузиазмом и большим интеллектом", — отметил Мирча Луческу.

Румынский тренер отметил, что имел не самую благоприятную почву для строительства команды, способной на большие подвиги как на внутренней, так и на европейской арене.

"До моего прихода командой руководили Невио Скала и Бернд Шустер, но им не удалось сполна удовлетворить амбиции президента. В начале моего пути в "Шахтере" мне пришлось работать с украинскими игроками, хотя в составе были и представители других стран Восточной Европы. В частности, у меня было четверо румынских футболистов: Флавиус Стойкан, Даниэль Флоря, Разван Рац и Чиприан Марика. Не всем из них удалось сохранить свое место в "Шахтере", потому что планка требований повысилась и им не удалось выдержать конкуренцию. Тогда каждый матч имел для нас огромное значение", — сказал Луческу.

Отметим, что Мирча Луческу работал в "Шахтере" с 2004 по 2016 года и стал самым титулованным тренером в истории донецкого клуба. Под руководством румына "Шахтер" выиграл 22 титула: 8 чемпионатов Украины, 6 Кубков Украины, 7 Суперкубков и Кубок УЕФА в сезоне 2008/2009.

Ранее Фокус рассказывал, что Мирча Луческу в пятый раз в карьере был признан лучшим тренером года в Румынии. Он отметил, что гордится таким достижением в своем возрасте, "когда другим остается наслаждаться теплым диваном".

Кроме того, главный тренер ФК "Динамо" Киев Мирча Луческу вошел в топ-300 богатейших людей Румынии.