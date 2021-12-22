В пятый раз в карьере. Мирча Луческу признан тренером года в Румынии

76-летний специалист в последний раз выигрывал эту премию еще в 2014 году.

Главный тренер ФК "Динамо" Киев Мирча Луческу признан лучшим тренером 2021 года в Румынии, согласно опросу издания Gazeta Sporturilor.

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В опросе участвовали румынские футболисты, тренеры, журналисты и даже читатели. Луческу уже в пятый раз становится лауреатом этой премии. Впервые румынский специалист победил в 2004 году, как раз, когда возглавил донецкий "Шахтер". После этого Луческу становился лучшим еще в 2010, 2012 и 2014 годах.

В борьбе за звание "Тренер года 2021" Мирча Луческу опередил таких специалистов, как Эдуард Йорданеску и Георги Хаджи.

Главный тренер "Динамо" Киев был приятно удивлен этой победой.

"Все, кто голосовал за меня, тренеры, игроки, лидеры, делали это, потому что хотели выразить уважение к тому, что мне удалось сделать в том возрасте, когда другие сидят дома, на теплом диване. Для более молодого тренера было бы большим удовольствием завоевать этот трофей. Я был бы уверен, что он этого заслужил и мог обеспечить будущее румынского футбола", — сказал Мирча Луческу в момент получения трофея "Тренер года".

Румынское издание отмечает, что Луческу произвел "взрыв в украинском футболе". В 2021 году "Динамо" выиграло чемпионат и Кубок Украины и второй год подряд выступало в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Соперниками "Динамо" были титулованные клубые — "Бавария" (Мюнхен), "Барселона" и "Бенфика" (Лиссабон).

Ранее Фокус рассказывал, что Мирча Луческу вошел в топ-300 самых богатых людей Румынии. Состояние 76-летнего тренера оценивается в 35-37 миллионов евро. Отметим, что Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо" летом 2020 года, а с 2004 по 2016 года он работал с главным конкурентом киевлян — донецким "Шахтером".