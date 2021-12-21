Мирча Луческу вошел в число самых богатых людей Румынии

Главный тренер киевского "Динамо" попал в топ-300 богатейших людей своей страны.

Румынский главный тренер футбольного клуба "Динамо" Киев Мирча Луческу занял 203-е место в списке самых богатых людей страны, согласно рейтингу издания Capital. Об этом сообщает издание Fanatik.ro.

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76-летний специалист, по данным журналистов, владеет состоянием в 35–37 миллионов евро. Отмечается, что Луческу, несмотря на почетный возраст, продолжает работать на самом высоком уровне, выступая в Лиге чемпионов УЕФА.

Из всемирно известных спортсменов в этом же списке представлены теннисистка Симона Халеп (146 место, 46-50 миллионов евро), футболист Георги Хаджи (255 место, 27-31 миллион евро), а также экс-футболист "Ромы" и "Интера" Кристиан Киву (291 место, 22-24 миллиона евро).

Под руководством Мирчи Луческу в нынешнем сезоне киевское "Динамо" выступило в групповом этапе Лиги чемпионов. Соперниками столичного клуба были титулованные клубы: "Бавария" (Мюнхен), "Барселона" и "Бенфика" (Лиссабон). Чемпионам Украины не удалось зацепиться за дальнейшую борьбу в еврокубках — они набрали лишь одно очко и завершили выступления на последнем месте в группе.

Согласно регламенту по выплате призовых от УЕФА, киевский клуб за участие в Лиге чемпионов заработал 31,3 миллиона евро. Из них 15,64 — за участие в групповом этапе, 14,78 — за 10-летний коэффициент в еврокубках, а еще 930 тысяч — за домашнюю ничью с "Бенфикой". Но эта сумма не является окончательной — "Динамо" получит доход еще и от продажи телевизионных прав. Точная сумма будет определена по окончании сезона.

Ранее Фокус рассказывал, что Мирча Луческу заинтересован в приобретении нападающего СК "Днепр-1" Артема Довбика. Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык, отметим, что днепровский клуб хочет заработать от продажи футболиста от 12 до 15 миллионов евро.