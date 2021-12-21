Мірча Луческу увійшов до числа найбагатших людей Румунії

Головний тренер київського "Динамо" потрапив до топ-300 найбагатших людей своєї країни.

Румунський головний тренер футбольного клубу "Динамо" Київ Мірча Луческу посів 203 місце у списку найбагатших людей країни, згідно з рейтингом видання Capital. Про це повідомляє видання Fanatik.ro.

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76-річний фахівець, за даними журналістів, має 35–37 мільйонів євро. Зазначається, що Луческу, попри почесний вік, продовжує працювати на найвищому рівні, виступаючи у Лізі чемпіонів УЄФА.

Зі всесвітньо відомих спортсменів у цьому ж списку представлені тенісистка Сімона Халеп (146 місце, 46-50 мільйонів євро), футболіст Георгі Хаджі (255 місце, 27-31 мільйон євро), а також ексфутболіст "Роми" та "Інтера" Крістіан Ківу (291 місце, 22-24 мільйони євро).

Під керівництвом Мірчі Луческу в нинішньому сезоні київське "Динамо" виступило в груповому етапі Ліги чемпіонів. Суперниками столичного клубу були титуловані клуби: "Баварія" (Мюнхен), "Барселона" та "Бенфіка" (Лісабон). Чемпіонам України не вдалося зачепитися за подальшу боротьбу в єврокубках – вони набрали лише одне очко та завершили виступи на останньому місці в групі.

Згідно з регламентом із виплати призових від УЄФА, київський клуб за участь у Лізі чемпіонів заробив 31,3 мільйон євро. З них 15,64 – за участь у груповому етапі, 14,78 – за 10-річний коефіцієнт у єврокубках, а ще 930 тисяч – за домашню нічию з "Бенфікою". Але ця сума не є остаточною – "Динамо" отримає дохід ще й від продажу телевізійних прав. Точну суму буде визначено після закінчення сезону.

Раніше Фокус розповідав, що Мірча Луческу зацікавлений у придбанні нападника СК "Дніпро-1" Артема Довбика. Про це розповів журналіст Ігор Циганик, зауважимо, що дніпровський клуб хоче заробити від продажу футболіста від 12 до 15 мільйонів євро.