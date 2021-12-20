Мірча Луческу хоче придбати Довбика у "Динамо", — журналіст

Але під час переходу можуть виникнути складнощі: СК "Дніпро-1" встановив високу ціну на найкращого бомбардира чемпіонату України.

Нападник збірної України та СК "Дніпро-1" Артем Довбик зацікавив чинного чемпіона країни — київське "Динамо". Про це в ефірі програми "Циганик" розповів журналіст Ігор Циганик.

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За словами джерела, 24-річного нападника у "Динамо" хоче бачити особисто головний тренер команди Мірча Луческу.

"Інтерес до Артема Довбика є. Київське "Динамо" дуже зацікавлене, щоб цей футболіст перейшов до них. Його хоче Мірча Луческу. На сьогодні керівництво "Дніпра-1" визначило високу трансферну вартість гравця — близько 12-15 мільйонів євро", — сказав Ігор Циганик.

Він також розповів, що Довбиком раніше цікавився інший український гранд – донецький "Шахтар".

"Була розмова ще до придбання Траоре, був інтерес, виходили представники "Шахтаря" на "Дніпро-1" і запитували, чи може футболіст опинитися в "Шахтарі". Наскільки я розумію, далі за розмови справа не пішла. У "Динамо" ж є предметний інтерес до Довбика та процес переговорів у якомусь форматі зараз існує. Але на Довбика дуже багато претендентів закордоном. Але скаути клубів знають, що ціна буде не меншою за 12-15 мільйонів євро”, — зазначив журналіст.

У разі продажу футболіста "Дніпро-1" отримає лише 50% від суми, оскільки другу половину клуб повинен буде виплатити датському "Мідтьюлланду", за який раніше виступав нападник. Таку домовленість прописано у контракті Довбика з "Дніпром-1".

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Нагадаємо, що Артем Довбик здобув широку популярність після матчу 1/8 фіналу Євро-2020, коли збірна України в овертаймі перемогла команду Швеції. Довбик забив вирішальний гол за хвилину до кінця додаткового часу.

Фокус розповідав історію Артема Довбика: свого часу цей футболіст міг продовжити кар'єру у Франції, а взимку 2014-го мало не перейшов у харківський "Металіст".