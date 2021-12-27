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"Шахтер" - мимо. Луческу признан лучшим тренером УПЛ в 2021 году

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Мирча Луческу лучший тренер УПЛ в 2021
Фото: ФК Динамо Киев | Мирчу Луческу футболисты "Динамо" готовы носить на руках

Ни один из двух главных тренеров "Шахтера" в 2021 году не попал в топ-3 лауреатов премии.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу определилось с лучшим специалистом в 2021 году, сообщается на официальном сайте Украинской Премьер-лиги.

Премия была вручена главному тренеру киевского "Динамо" Мирче Луческу, который в течение сезона шесть раз признавался лучшим тренером тура. Опрос тренеров производился по пяти критериям:

  • номинальный результат команды;
  • трудности в кадровом подборе игроков (травмы, дисквалификации и тд);
  • мастерство в работе с кадрами;
  • тренерское мастерство;
  • накопительный критерий.

Под руководством Мирчи Луческу в 2021 году "Динамо" Киев праздновало победу в чемпионате Украины, вышло в групповой этап Лиги чемпионов, а ряд футболистов "Динамо" помог национальной сборной Украины успешно выступить на Евро-2020.

Отметим, что Мирча Луческу по результатам голосования опередил таких специалистов, как Виктор Скрипник из "Зари" и Игор Йовичевич из СК "Днепр-1". Интересно, что ни один из двух главных тренеров донецкого "Шахтера" не вошел в топ-3.

Лучший тренер УПЛ в 2021 году

1

Мирча Луческу

«Динамо» Киев

2

Виктор Скрипник

«Заря» Луганск

3

Игор Йовичевич

СК «Днепр-1» Днепр

4

Луиш Каштру

«Шахтер» Донецк

5

Роберто Де Дзерби

«Шахтер» Донецк

В 2020 году лучшим тренером украинской Премьер-лиги был признан Виктор Скрипник из луганской "Зари". Отметим, что начиная с 2017 года, когда УПЛ начала вручать подобную премию, ни разу ее обладателем не становился главный тренер "Шахтера".

Ранее Фокус рассказывал, что Мирча Луческу был признан тренером года в Румынии. 76-летний специалист в пятый раз в своей карьере получил такое призвание на родине: впервые это произошло еще в 2004 году.

Также Мирча Луческу вошел в топ-300 богатейших людей Румынии. Состояние опытного тренера профильные журналисты оценили в 35-37 миллионов евро.

Румынский специалист в недавнем интервью румынским СМИ вспомнил о начале своей карьеры в Украине. По словам главного тренера "Динамо", президент "Шахтера" Ринат Ахметов был очень заинтересован в боксе, но рискнул возглавить футбольный клуб.