"Шахтер" - мимо. Луческу признан лучшим тренером УПЛ в 2021 году

Ни один из двух главных тренеров "Шахтера" в 2021 году не попал в топ-3 лауреатов премии.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу определилось с лучшим специалистом в 2021 году, сообщается на официальном сайте Украинской Премьер-лиги.

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Премия была вручена главному тренеру киевского "Динамо" Мирче Луческу, который в течение сезона шесть раз признавался лучшим тренером тура. Опрос тренеров производился по пяти критериям:

номинальный результат команды;

трудности в кадровом подборе игроков (травмы, дисквалификации и тд);

мастерство в работе с кадрами;

тренерское мастерство;

накопительный критерий.

Под руководством Мирчи Луческу в 2021 году "Динамо" Киев праздновало победу в чемпионате Украины, вышло в групповой этап Лиги чемпионов, а ряд футболистов "Динамо" помог национальной сборной Украины успешно выступить на Евро-2020.

Отметим, что Мирча Луческу по результатам голосования опередил таких специалистов, как Виктор Скрипник из "Зари" и Игор Йовичевич из СК "Днепр-1". Интересно, что ни один из двух главных тренеров донецкого "Шахтера" не вошел в топ-3.

Лучший тренер УПЛ в 2021 году

1 Мирча Луческу «Динамо» Киев 2 Виктор Скрипник «Заря» Луганск 3 Игор Йовичевич СК «Днепр-1» Днепр 4 Луиш Каштру «Шахтер» Донецк 5 Роберто Де Дзерби «Шахтер» Донецк

В 2020 году лучшим тренером украинской Премьер-лиги был признан Виктор Скрипник из луганской "Зари". Отметим, что начиная с 2017 года, когда УПЛ начала вручать подобную премию, ни разу ее обладателем не становился главный тренер "Шахтера".

Ранее Фокус рассказывал, что Мирча Луческу был признан тренером года в Румынии. 76-летний специалист в пятый раз в своей карьере получил такое призвание на родине: впервые это произошло еще в 2004 году.

Также Мирча Луческу вошел в топ-300 богатейших людей Румынии. Состояние опытного тренера профильные журналисты оценили в 35-37 миллионов евро.

Румынский специалист в недавнем интервью румынским СМИ вспомнил о начале своей карьеры в Украине. По словам главного тренера "Динамо", президент "Шахтера" Ринат Ахметов был очень заинтересован в боксе, но рискнул возглавить футбольный клуб.