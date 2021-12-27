"Шахтер" - мимо. Луческу признан лучшим тренером УПЛ в 2021 году
Ни один из двух главных тренеров "Шахтера" в 2021 году не попал в топ-3 лауреатов премии.
Всеукраинское объединение тренеров по футболу определилось с лучшим специалистом в 2021 году, сообщается на официальном сайте Украинской Премьер-лиги.
Премия была вручена главному тренеру киевского "Динамо" Мирче Луческу, который в течение сезона шесть раз признавался лучшим тренером тура. Опрос тренеров производился по пяти критериям:
- номинальный результат команды;
- трудности в кадровом подборе игроков (травмы, дисквалификации и тд);
- мастерство в работе с кадрами;
- тренерское мастерство;
- накопительный критерий.
Под руководством Мирчи Луческу в 2021 году "Динамо" Киев праздновало победу в чемпионате Украины, вышло в групповой этап Лиги чемпионов, а ряд футболистов "Динамо" помог национальной сборной Украины успешно выступить на Евро-2020.
Отметим, что Мирча Луческу по результатам голосования опередил таких специалистов, как Виктор Скрипник из "Зари" и Игор Йовичевич из СК "Днепр-1". Интересно, что ни один из двух главных тренеров донецкого "Шахтера" не вошел в топ-3.
Лучший тренер УПЛ в 2021 году
|
1
|
Мирча Луческу
|
«Динамо» Киев
|
2
|
Виктор Скрипник
|
«Заря» Луганск
|
3
|
Игор Йовичевич
|
СК «Днепр-1» Днепр
|
4
|
Луиш Каштру
|
«Шахтер» Донецк
|
5
|
Роберто Де Дзерби
|
«Шахтер» Донецк
В 2020 году лучшим тренером украинской Премьер-лиги был признан Виктор Скрипник из луганской "Зари". Отметим, что начиная с 2017 года, когда УПЛ начала вручать подобную премию, ни разу ее обладателем не становился главный тренер "Шахтера".
Ранее Фокус рассказывал, что Мирча Луческу был признан тренером года в Румынии. 76-летний специалист в пятый раз в своей карьере получил такое призвание на родине: впервые это произошло еще в 2004 году.
Также Мирча Луческу вошел в топ-300 богатейших людей Румынии. Состояние опытного тренера профильные журналисты оценили в 35-37 миллионов евро.
Румынский специалист в недавнем интервью румынским СМИ вспомнил о начале своей карьеры в Украине. По словам главного тренера "Динамо", президент "Шахтера" Ринат Ахметов был очень заинтересован в боксе, но рискнул возглавить футбольный клуб.