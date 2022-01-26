"Грошей від Ліги чемпіонів не вистачає". Суркіс розповів про фінансовий стан справ у "Динамо"

Президент київського "Динамо" розкрив таємницю: звідки беруться гроші в бюджеті "Динамо" та куди вони йдуть.

Президент футбольного клубу "Динамо" Київ Ігор Суркіс розповів, чому кияни не витрачають великі гроші на трансферному ринку, незважаючи на солідні призові, отримані від УЄФА за участь у Лізі чемпіонів.

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В інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир" Суркіс-молодший зазначив, що протягом трьох років був змушений наповнювати бюджет клубу зі своїх коштів, і тільки з приходом Мірчі Луческу, коли команда два роки поспіль грала в груповому етапі Ліги чемпіонів, ситуація покращилася. Але призових, отриманих від участі у Лізі чемпіонів, все одно замало для забезпечення життєдіяльності клубу.

"Нехай уболівальники порахують, що було за попередні три роки, коли я разом із партнерами, діставав щороку 35-40 мільйонів, витрачав їх і ми не грали ніде. Баланс треба робити не за один рік, а загалом, у принципі. І навіть тих грошей, які ми отримали від участі у Лізі чемпіонів, сьогодні не вистачає для утримання футбольного клубу "Динамо" Київ", — сказав Ігор Суркіс.

Він також зазначив, що в клубі відбувається щорічний аудит, результати якого спрямовуються в Українську Асоціацію футболу. Зокрема, у 2021 році київський клуб повністю реконструював критий манеж на базі в Кончі-Заспі та відкрив кілька нових тренувальних полів.

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Раніше Фокус розповідав, що нападник "Дніпра-1" Артем Довбик міг перейти в київське "Динамо". Сам футболіст розповів про свої розмови з деякими гравцями столичного клубу, але зазначив, що з вищих осіб із ним ніхто не контактував.

Наприкінці грудня ФК "Динамо" Київ було оштрафовано за інцидент, який стався під час матчу 14-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" — "Ворскла". Тоді офіційними особами було зафіксовано расистські вигуки з трибун, а футболіст "Ворскли" Ранжел поскаржився арбітру не лише на вболівальників "Динамо", а й на футболіста суперників Миколу Шапаренка.