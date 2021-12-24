Порожні трибуни та штраф. "Динамо" покарано за расизм у матчі з "Ворсклою"

Київський клуб засуджений до одного матчу за порожніх трибун умовно за прояви расизму стосовно бразильця Ранжела.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу виніс низку рішень щодо чемпіона України, футбольного клубу "Динамо" Київ.

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Як повідомляється на офіційному сайті УАФ, столичний клуб отримав вирок у проведення одного матчу за порожніх трибун умовно і штраф розміром 250 тисяч гривень за прояви расизму, зафіксовані під час матчу 14-го туру чемпіонату України з футболу проти "Ворскли". Випробувальний термін для київського клубу встановлено до кінця сезону 2021/2022. У разі виявлення повторних порушень умовне покарання щодо проведення матчу з порожніми трибунами стане реальним.

Також столичний клуб був оштрафований на 50 тисяч гривень за образливий банер, який фанати команди вивісили під час матчу 10 туру чемпіонату України проти донецького "Шахтаря". До слова, віцечемпіон України отримав ідентичний штраф за поведінку своїх уболівальників на цьому ж матчі.

Крім того, киянам доведеться заплатити ще 50 тисяч гривень за некоректні вислови асистента головного тренера Еміля Караса на адресу арбітра матчу "Маріуполь" — "Динамо".

Нагадаємо, 8 листопада Фокус розповідав про расистський скандал у матчі 14-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" — "Ворскла". Тоді бразильський нападник гостей Ранжел поскаржився арбітру на прояв расизму з боку вболівальників господарів та півзахисника "Динамо" Миколи Шапаренка.

Фокус звернувся до УАФ із проханням прокоментувати цю ситуацію. Тоді у відомстві повідомили, що за наявності достатніх доказів столичний клуб може бути оштрафований на 400 тисяч гривень та провести кілька матчів без уболівальників, а Микола Шапаренко ризикував отримати тривалу дискваліфікацію.