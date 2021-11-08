Бразилець із "Ворскли" звинуватив Миколу Шапаренка в расизмі. Усе, що відомо про скандал (відео)
14-й тур чемпіонату України з футболу завершився скандалом: нападник "Ворскли" Ранжел заявив, що зазнав образ на расистській основі.
У суботу, 6 листопада, на НСК "Олімпійський" у Києві відбувся матч 14-го туру чемпіонату України з футболу між "Динамо" та "Ворсклою". Гра завершилася сенсаційною перемогою полтавського клубу (2:1), але отримала розвиток поза стадіоном.
Нападник "Ворскли" Ранжел заявив, що протягом матчу неодноразово зазнавав образ на расистській основі. Про це він розповів у коментарі до програми "Великий Футбол" на телеканалі "Футбол 1".
"Після забитого голу я почув расистські вигуки на свою адресу з лівої трибуни. Після цього я отримав підтримку від одного з гравців "Динамо". Це був номер 14 (Карлос Де Пена — прим. Фокус). Він сказав, що йому соромно, що таке сталося. Але інший гравець "Динамо", під номером 10 (Микола Шапаренко — прим.Фокус) сказав мені образливе слово "чорний". Під час матчу я не став нічого робити і відповідати на образи. Я фокусувався на грі. А вже після матчу підійшов до арбітра і все йому розповів. Він підтвердив мені, що також чув расистські вигуки. Тепер сподіваюся на адекватну реакцію", — розповів Ранжел.
Вигуки з трибун ("ухання"), про які говорить футболіст, можна почути на відео нижче, одразу після того, як Ранжел забив гол у ворота киян (таймкод — 0:32 — 0:33). Потім видно, як Ранжел звертає увагу бригади арбітрів на подію.
Фокус звернувся до ФК "Динамо" (Київ) та до відповідних органів Української асоціації футболу. На момент виходу публікації сторони поки що не надали коментарів.
Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про расистський скандал в українському хокеї. Нападник "Кременчука" Андрій Денискін дозволив собі расистські жести до темношкірого американського хокеїста "Донбасу" Джейлена Смерека. Після цього Денискін отримав тривалу дискваліфікацію, а Смерек розірвав контракт із клубом та залишив Україну.