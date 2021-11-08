Бразилець із "Ворскли" звинуватив Миколу Шапаренка в расизмі. Усе, що відомо про скандал (відео)

14-й тур чемпіонату України з футболу завершився скандалом: нападник "Ворскли" Ранжел заявив, що зазнав образ на расистській основі.

У суботу, 6 листопада, на НСК "Олімпійський" у Києві відбувся матч 14-го туру чемпіонату України з футболу між "Динамо" та "Ворсклою". Гра завершилася сенсаційною перемогою полтавського клубу (2:1), але отримала розвиток поза стадіоном.

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Нападник "Ворскли" Ранжел заявив, що протягом матчу неодноразово зазнавав образ на расистській основі. Про це він розповів у коментарі до програми "Великий Футбол" на телеканалі "Футбол 1".

"Після забитого голу я почув расистські вигуки на свою адресу з лівої трибуни. Після цього я отримав підтримку від одного з гравців "Динамо". Це був номер 14 (Карлос Де Пена — прим. Фокус). Він сказав, що йому соромно, що таке сталося. Але інший гравець "Динамо", під номером 10 (Микола Шапаренко — прим.Фокус) сказав мені образливе слово "чорний". Під час матчу я не став нічого робити і відповідати на образи. Я фокусувався на грі. А вже після матчу підійшов до арбітра і все йому розповів. Він підтвердив мені, що також чув расистські вигуки. Тепер сподіваюся на адекватну реакцію", — розповів Ранжел.

Вигуки з трибун ("ухання"), про які говорить футболіст, можна почути на відео нижче, одразу після того, як Ранжел забив гол у ворота киян (таймкод — 0:32 — 0:33). Потім видно, як Ранжел звертає увагу бригади арбітрів на подію.

[ + – ] Момент із расистськими вигуками в бік Ранжела (0:32 — 0:33)

Фокус звернувся до ФК "Динамо" (Київ) та до відповідних органів Української асоціації футболу. На момент виходу публікації сторони поки що не надали коментарів.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про расистський скандал в українському хокеї. Нападник "Кременчука" Андрій Денискін дозволив собі расистські жести до темношкірого американського хокеїста "Донбасу" Джейлена Смерека. Після цього Денискін отримав тривалу дискваліфікацію, а Смерек розірвав контракт із клубом та залишив Україну.