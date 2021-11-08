Бразилец из "Ворсклы" обвинил Николая Шапаренко в расизме. Все, что известно о скандале (видео)

14-й тур чемпионата Украины по футболу завершился скандалом: нападающий "Ворсклы" Ранжел заявил, что подвергся оскорблениям на расистской почве.

В субботу, 6 ноября, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу между "Динамо" и "Ворсклой". Игра завершилась сенсационной победой полтавского клуба (2:1), но получила развитие вне стадиона.

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Нападающий "Ворсклы" Ранжел заявил, что в течение матча неоднократно подвергался оскорблениям на расистской почве. Об этом он рассказал в комментарии программе "Великий Футбол" на телеканале "Футбол 1".

"После забитого гола я услышал расистские выкрики в свой адрес с левой трибуны. После этого я получил поддержку от одного из игроков "Динамо". Это был номер 14 (Карлос Де Пена — прим.Фокус). Он сказал, что ему стыдно, что такое произошло. Но другой игрок "Динамо", под номером 10 (Николай Шапаренко — прим.Фокус) сказал мне оскорбительное слово "черный". Во время матча я не стал ничего делать и отвечать на оскорбления. Я фокусировался на игре. А уже после матча подошел к арбитру и все ему рассказал. Он подтвердил мне, что также слышал расистские выкрики. Теперь надеюсь на адекватную реакцию", — рассказал Ранжел.

Выкрики с трибун ("уханье"), о которых говорит футболист, можно услышать на видео ниже, сразу после того, как Ранжел забил гол в ворота киевлян (таймкод — 0:32 — 0:33). Затем видно, как Ранжел обращает внимание бригады арбитров на произошедшее.

[ + – ] Момент с расистскими выкриками в сторону Ранжела (0:32 - 0:33)

Фокус обратился в ФК "Динамо" (Киев) и в соответствующие органы Украинской ассоциации футбола. На момент выхода публикации стороны пока не предоставили комментариев.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о расистском скандале в украинском хоккее. Нападающий "Кременчука" Андрей Денискин позволил себе расистские жесты по отношению к темнокожему американскому хоккеисту "Донбасса" Джейлену Смереку. После этого Денискин получил длительную дисквалификацию, а Смерек расторг контракт с клубом и покинул Украину.