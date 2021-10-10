"Донбасс" расторг контракт с пострадавшим от расизма хоккеистом

Джейлен Смерек принял решение покинуть Украину после скандала.

Хоккейный клуб "Донбасс" объявил об окончании сотрудничества с защитником Джейленом Смереком, сообщает официальный сайт украинского клуба.

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Клуб и хоккеист приняли это решение совместно.

Смерек летом заключил контракт с "Донбассом" и успел принять участие в предсезонном Мемориале Павла Забойника и Открытом Кубке Донбасса. Также хоккеист провел пять матчей в чемпионате Украины и сыграл 5 матчей в хоккейной Лиге чемпионов.

В центральном матче чемпионата Украины против "Кременчуга" Смерек пострадал от расизма со стороны нападающего "Кременчуга" Андрея Денискина и захотел покинуть Украину. Хоккеисты пытались выяснить отношения на льду, однако коллеги по клубам не дали им этого сделать. Тогда украинский хоккеист решил разозлить своего оппонента и изобразил жестами, что он чистит и поедает банан.

"Донбасс" и Смерек обвинили Андрея Денискина в расизме и требовали пожизненной дисквалификации хоккеиста из спортивных соревнований. Сам Денискин в социальных сетях принес извинения за свое поведение и заметил, что не является расистом, а только лишь в порыве эмоций попытался вывести любым образом из себя соперника.

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины рассмотрел ситуацию, случившуюся на льду и принял решение отстранить Денискина на три матча и еще 10 матчей с возможностью их выкупить с помощью штрафа в 150 тысяч гривен.

"Донбасс" возмутился таким решением и продолжил требовать дисквалификации хоккеиста, однако, стоит заметить, что хоккеист не стал выкупать свою дисквалификацию и решил ее отбыть полностью.