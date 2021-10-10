"Донбас" розірвав контракт з потерпілим від расизму хокеїстом

Джейла Смерек прийняв рішення покинути Україну після скандалу.

Хокейний клуб "Донбас" оголосив про закінчення співпраці з захисником Джейленом смерека, повідомляє офіційний сайт українського клубу.

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Клуб і хокеїст прийняли це рішення спільно.

Смерек влітку уклав контракт з "Донбасом" і встиг взяти участь в передсезонному Меморіалі Павла Забойніка і Відкритому Кубку Донбасу. Також хокеїст провів п'ять матчів в чемпіонаті України і зіграв 5 матчів в хокейній Лізі чемпіонів.

У центральному матчі чемпіонату України проти "Кременчука" Смерек постраждав від расизму з боку нападника "Кременчука" Андрія Денискина і захотів покинути Україну. Хокеїсти намагалися з'ясувати стосунки на льоду, проте колеги по клубам не дали їм цього зробити. Тоді український хокеїст вирішив розсердити свого опонента і зобразив жестами, що він чистить і поїдає банан.

"Донбас" і Смерек звинуватили Андрія Денискина в расизмі і вимагали довічної дискваліфікації хокеїста зі спортивних змагань. Сам Денискин в соціальних мережах приніс вибачення за свою поведінку і зауважив, що не є расистом, а тільки лише в пориві емоцій спробував вивести будь-яким чином з себе суперника.

Дисциплінарний комітет Федерації хокею України розглянув ситуацію, що трапилася на льоду і прийняв рішення відсторонити Денискина на три матчі і ще 10 матчів з можливістю їх викупити за допомогою штрафу в 150 тисяч гривень.

"Донбас" обурився таким рішенням і продовжив вимагати дискваліфікації хокеїста, однак, варто помітити, що хокеїст не став викуповувати свою дискваліфікацію і вирішив її відбути повністю.