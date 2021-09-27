Зображував, що чистить і їсть банан: українського хокеїста видалили через расизм (відео)

Український хокеїст відзначився неналежною поведінкою на льоду.

У матчі хокейного чемпіонату України між "Донбасом" і "Кременчуком" стався скандальний інцидент, повідомляє Українська хокейна ліга.

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Нападник "Кременчука" Андрій Денискін дозволив собі расистські жести щодо темношкірого американського хокеїста "Донбасу" Джейлена Смерека.

Українець добре почав зустріч, відкривши в першому періоді рахунок зустрічі, але за рахунку 2:2 на льоду після зіткнення хокеїстів Денискін спробував образити американського хокеїста. Після того, як хокеїстів розборонили, Денискін жестами зобразив, що він чистить банан і їсть його.

Американець гнівно відреагував на провокацію, але одноклубник Смерека не підпустив його до Денискіна, щоб не розвивати конфлікт ще сильніше.

Денискін отримав за таку поведінку на льоду дисциплінарний штраф і був видалений з льоду до кінця матчу. Незважаючи на це, "Кременчук" зумів у третьому таймі без цього нападника здобути перемогу над суперником.

Після перемоги над "Донбасом" "Кременчук" зрівнявся з донецьким клубом за кількістю набраних очок і ділить з ним перше місце в турнірній таблиці.

Денискін після завершення матчу в своєму Instagram попросив вибачення за свою поведінку на льоду. Денискін написав, що це було проявом емоцій на льоду і він не хотів вкладати в це будь-який контекст на тему расизму.

Навряд чи це допоможе уникнути серйозних проблем хокеїстові. В УХЛ уже відкрили дисциплінарну справу проти хокеїста і, швидше за все, він отримає тривалу дискваліфікацію.