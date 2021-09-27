Изображал, что чистит и ест банан: украинского хоккеиста удалили из-за расизма (видео)

Украинский хоккеист отличился неподобающим поведением на льду.

В матче хоккейного чемпионата Украины между "Донбассом" и "Кременчуком" произошел скандальный инцидент, сообщает Украинская хоккейная лига.

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Нападающий "Кременчука" Андрей Денискин позволил себе расистские жесты по отношению к темнокожему американскому хоккеисту "Донбасса" Джейлену Смереку.

Украинец хорошо начал встречу, открыв в первом периоде счет встречи, но при счете 2:2 на льду после столкновения хоккеистов Денискин попытался оскорбить американского хоккеиста. После того, как хоккеистов разняли, Денискин жестами изобразил, что он чистит банан и ест его.

Американец гневно отреагировал на провокацию, но одноклубник Смерека не подпустил его к Денискину, чтобы не развивать конфликт еще сильнее.

Денискин получил за такое поведение на льду дисциплинарный штраф и был удален со льда до конца матча. Несмотря на это, "Кременчук" сумел в третьем тайме без этого нападающего одержать победу над соперником.

После победы над "Донбассом" "Кременчук" сравнялся с донецким клубом по количеству набранных очков и делит с ним первое место в турнирной таблице.

Денискин после завершения матча в своем Instagram попросил прощение за свое поведение на льду. Украинец попросил прощения у американского хоккеиста за свое поведение. Денискин написал, что это было проявлением эмоций на льду и он не хотел вкладывать в это какой-либо контекст на тему расизма.

Вряд ли это поможет избежать серьезных проблем хоккеисту. В УХЛ уже открыли дисциплинарное дело против хоккеиста и, скорее всего, он получит длительную дисквалификацию.