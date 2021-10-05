Темношкірий хокеїст "Донбасу", який постраждав від расизму, хоче покинути Україну

Легіонер "Донбасу" хотів би повернутися в НХЛ.

Темношкірий захисник "Донбасу" Джейлен Смерек замислюється про те, щоб покинути Україну через расистський скандал.

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Гравець хотів би ще раз спробувати свої сили в НХЛ, тому має намір розглянути пропозиції від команд, які виступають в АХЛ.

"Я мрію грати в НХЛ. Хотів пограти 2-3 роки в Європі та повернутися, але все змінюється", — сказав Смерек NBC Sport.

Також Смерек прокоментував дискваліфікацію нападника "Кременчука" Андрія Денискіна, який показав расистські жести поїдання банана щодо легіонера, за що отримав лише триматчеву дискваліфікацію.

"Це сміх. Ви уявляєте, щоб за удар гравця дискваліфікували сильніше або за брудний прийом у хокеї? Це був не хокейний прийом", — нарікає Смерек.

За даними ЗМІ, Смерек зіграє за "Донбас" у хокейній Лізі чемпіонів, після чого виїде з України.

Раніше Фокус розповідав, що українського хокеїста видалили через расизм, хокеїст під час матчу зображував, що чистить і їсть банан.

У результаті Федерація хокею України прийняла рішення покарати хокеїста трьома матчами дискваліфікації та 10 матчами умовно, які можна викупити, заплативши штраф 150 тисяч гривень.

Сам хокеїст відразу після завершення матчу в Instagram попросив пробачення в гравця за поведінку на льоду, відзначав, що піддався емоціям і не хотів вкладати в дію жодного расистського контексту, а тільки хотів розсердити суперника.

"Донбас" був обурений таким рішенням федерації, клуб і хокеїст вимагали, щоб Денискіна дискваліфікували довічно з хокею.