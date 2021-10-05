Темнокожий хоккеист "Донбасса", пострадавший от расизма, хочет покинуть Украину

Легионер "Донбасса" хотел бы вернуться в НХЛ.

Темнокожий защитник "Донбасса" Джейлен Смерек задумывается о том, чтобы покинуть Украину из-за расистского скандала.

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Игрок хотел бы еще раз попробовать свои силы в НХЛ, поэтому намерен рассмотреть предложения от команд, выступающих в АХЛ.

"Я мечтаю играть в НХЛ. Хотел поиграть 2-3 года в Европе и вернуться, но все меняется", – сказал Смерек NBC Sport.

Также Смерек прокомментировал дисквалификацию нападающего "Кременчуга" Андрея Денискина, который показал расистские жесты поедания банана по отношению к легионеру, за что получил лишь трехматчевую дисквалификацию.

"Это смех. Вы представляете, чтобы за удар игрока дисквалифицировали сильнее или за грязный прием в хоккее? Это был не хоккейный прием", – сетует Смерек.

По данным СМИ, Смерек сыграет за "Донбасс" в хоккейной Лиге чемпионов, после чего уедет из Украины.

Ранее Фокус рассказывал, что украинского хоккеиста удалили из-за расизма, хоккеист во время матча изображал, что чистит и ест банан.

В итоге Федерация хоккея Украины приняла решение наказать хоккеиста тремя матчами дисквалификации и 10 матчами условно, которые можно выкупить, заплатив штраф в 150 тысяч гривен.

Сам хоккеист сразу после завершения матча в Instagram попросил прощение у игрока за поведение на льду, отмечал, что поддался эмоциями и не хотел вкладывать в действие никакого расистского контекста, а только хотел разозлить соперника.

"Донбасс" был возмущен таким решением федерации, клуб и хоккеист требовали, чтобы Денискина дисквалифицировали пожизненно из хоккея.