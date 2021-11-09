Матчі при порожніх трибунах і штраф. В УАФ відповіли, що загрожує "Динамо" за расизм у матчі з "Ворсклою"

Микола Шапаренко та ФК "Динамо" можуть бути покарані, якщо заяву про прояви расизму від нападника "Ворскли" Ранжела буде доведено.

Пресслужба Української Асоціації Футболу відреагувала на запит Фокусу щодо розгляду справи про прояв расизму під час матчу "Динамо" — "Ворскла".

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"Питання про можливі прояви расизму буде розглянуто Комітетом з етики та чесної гри УАФ. У разі встановлення таких фактів справу буде передано на розгляд КДК УАФ", — відповіли в пресслужбі.

Про терміни розгляду цієї справи в головному футбольному органі країни відповісти не можуть. Що ж до санкцій, які можуть бути застосовані до "Динамо" та Миколи Шапаренка, то в пресслужбі організації посилаються на статтю 25 дисциплінарних правил УАФ. Відповідно до пункту 1 цієї статті, будь-яка особа, яка продемонструвала акт дискримінації стосовно інших учасників, може бути усунена на тривалий термін.

Дискримінація та/або расизм, публічні висловлювання в образливій формі з приводу расової приналежності, кольору шкіри, мови, політичних і релігійних переконань, статі чи етнічного походження, а також будь-який інший акт дискримінації та/або расизму чи зневаги будь-якою особою до конкретної людини або конкретної групи людей до, під час і після матчу тягне усунення щонайменше ніж 10 (десять) матчів будь-якого рівня. Орган накладає на порушника заборону на відвідування матчів на стадіонах терміном не менше 2 (двох) років і застосовує дисциплінарну санкцію у вигляді обов'язкового грошового внеску в сумі не менше 100 000 грн, а також розглядає питання щодо дискваліфікації стадіону на визначений термін. Якщо зазначені дії вчинено офіційною особою, до неї застосовується дисциплінарна санкція у вигляді обов'язкового грошового внеску в розмірі не менше 150 000 грн. Якщо кілька (група) осіб (офіційні особи та/або футболісти) з одного футбольного клубу одночасно порушують положення пункту 1, а також інші обтяжуючі обставини, то з такої команди може бути знято 3 очки за перше порушення і 6 очок за друге. У разі подальшого порушення команда підлягає переведенню до нижчої ліги. Якщо вболівальники команди масово (групою від 5 осіб) порушують положення пункту 1 цієї статті до, під час та після матчу, щодо клубу застосовується дисциплінарна санкція у вигляді обов'язкового грошового внеску в розмірі не менше 250 000 грн незалежно від вини клубу та вболівальників. У разі повторення порушень положень пункту 1 цієї статті можуть застосовуватися додаткові санкції, наприклад дискваліфікація стадіону, проведення матчу без уболівальників або з частково закритими трибунами (секторами) заборона проведення матчу, зняття очок або усунення від змагань. Уболівальникам, які порушують положення пункту 1 цієї статті, забороняється відвідувати матчі на стадіонах протягом щонайменше 2 (двох) років.

Таким чином, у разі доказів прояву расизму на трибунах НСК "Олімпійський" під час матчу "Динамо" — "Ворскла", а також гравцем столичного клубу Миколою Шапаренком, бюджет чемпіона України може втратити 400 тисяч гривень, а в разі повторення такої ситуації, "Динамо" може втратити підтримку вболівальників під час кількох матчів чемпіонату України.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про расистський скандал під час матчу чемпіонату України "Динамо" — "Ворскла". Жертвою расизму став бразильський нападник полтавців Ранжел, який розповів про образливі вигуки вболівальників із трибун, а також про те, що футболіст "Динамо" Микола Шапаренко назвав його "чорним".

На цю ситуацію вже відреагували в столичному клубі. Зокрема, керівник служби зв'язків із громадськістю Микола Несенюк у заявах бразильця побачив слід головного конкурента киян — донецького "Шахтаря".