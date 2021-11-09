Матчи при пустых трибунах и штраф. В УАФ ответили, что грозит "Динамо" за расизм в матче с "Ворсклой"

Николай Шапаренко и ФК "Динамо" могут быть наказаны, если заявление о проявлениях расизма от нападающего "Ворсклы" Ранжела будет доказано.

Пресс-служба Украинской Ассоциации Футбола отреагировала на запрос Фокуса относительно рассмотрения дела о проявлении расизма во время матча "Динамо" — "Ворскла".

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"Вопрос о возможных проявлениях расизма будет рассмотрен Комитетом по этике и честной игре УАФ. В случае установления таких фактов дело будет передано на рассмотрение КДК УАФ", — ответили в пресс-службе.

О сроках рассмотрения этого дела в главном футбольном органе страны ответить затрудняются. Что же касается санкций, которые могут быть применены к "Динамо" и Николаю Шапаренко, то в пресс-службе организации ссылаются на статью 25 дисциплинарных правил УАФ. Согласно пункту 1 этой статьи, любое лицо, которое продемонстрировало акт дискриминации по отношению к другим участникам, может быть отстранено на длительный срок.

Дискриминация и/или расизм, публичные выражения в оскорбительной форме по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, политических и религиозных убеждений, пола или этнического происхождения, а также любой другой акт дискриминации и/или расизма или пренебрежения любым лицом к конкретно определенному человеку или конкретно определенной группы людей до, во время и после матча влечет отстранение не менее чем на 10 (десять) матчей любого уровня. Орган накладывает на нарушителя запрет на посещение матчей на стадионах сроком не менее 2 (двух) лет и применяет дисциплинарную санкцию в виде обязательного денежного взноса в сумме не менее 100 000 грн., а также рассматривает вопрос о дисквалификации стадиона на определенный срок. Если указанные действия совершены официальным лицом, к нему применяется дисциплинарная санкция в виде обязательного денежного взноса на сумму не менее 150 000 грн. Если несколько (группа) лиц (официальные лица и/или футболисты) из одного футбольного клуба одновременно нарушают положения пункта 1, а также имеющиеся другие отягчающие обстоятельства, то с такой команды может быть снято 3 очка за первое нарушение и 6 очков за второе . В случае дальнейшего нарушения команда подлежит переводу в низшую лигу. Если болельщики команды массово (группой от 5 человек) нарушают положения пункта 1 настоящей статьи до, во время и после матча, к клубу применяется дисциплинарная санкция в виде обязательного денежного взноса на сумму не менее 250 000 грн. независимо от вины клуба и болельщиков. В случае повторений нарушений положений пункта 1 настоящей статьи могут применяться дополнительные санкции, например дисквалификация стадиона, проведение матча без болельщиков или с частично закрытыми трибунами (секторами) запрет проведения матча, снятие очков или отстранение от соревнований. Болельщикам, нарушающим положения пункта 1 настоящей статьи, запрещается посещать матчи на стадионах в течение не менее 2 (двух) лет.

Таким образом, в случае доказательств проявления расизма на трибунах НСК "Олимпийский" во время матча "Динамо" — "Ворскла", а также игроком столичного клуба Николаем Шапаренко, бюджет чемпиона Украины может потерять 400 тысяч гривен, а в случае повторения подобной ситуации, "Динамо" может лишиться поддержки болельщиков во время нескольких матчей чемпионата Украины.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о расистском скандале во время матча чемпионата Украины "Динамо" — "Ворскла". Жертвой расизма стал бразильский нападающий полтавчан Ранжел, который рассказал об оскорбительных выкриках болельщиков с трибун, а также о том, что футболист "Динамо" Николай Шапаренко назвал его "черным".

На эту ситуацию уже отреагировали в столичном клубе. В частности, руководитель службы по связям с общественностью Николай Несенюк в заявлениях бразильца усмотрел след главного конкурента киевлян — донецкого "Шахтера".