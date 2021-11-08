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"Пеле на "Черную жемчужину" не обижался". Реакция экспертов на расистский скандал с Шапаренко

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Николай Несенюк Динамо Киев
Фото: dynamo.kiev.ua | Николай Несенюк своеобразно трактовал историю с расизмом в матче "Динамо" - "Ворскла"

Заявление форварда "Ворсклы" Ранжела, который обвинил игрока "Динамо" в расизме, вызвали бурную реакцию спортивной общественности.

Спортивные функционеры и журналисты отреагировали на заявление форварда "Ворсклы" Ранжела о проявлении расизма во время матча 14-го тура чемпионата Украины "Динамо" — "Ворскла".

Николай Несенюк, руководитель службы по связям с общественностью ФК "Динамо" Киев

Сотрудник клуба провел неоднозначные параллели с королем футбола, бразильцем Пеле, намекая, что в этом эпизоде может быть замешан главный конкурент "Динамо" в борьбе за чемпионство — донецкий "Шахтер"

"Известно, что иностранцы, которые попадают в коллектив молодых украинцев, прежде учатся сами знаете, каким словам. Они постоянно их слышат и сами понемногу начинают употреблять. Тот полтавчанин — не исключение! Он тоже не раз и не два слышал в свой адрес "ненормативную лексику" и это его как-то не обижало. Но нашелся кто-то умный и посоветовал ему обидеться на расизм, причем именно в матче против Динамо. И это только начало… Ведь кроме "расизма" сейчас есть еще и "гомофобия". А в составе "Шахтера" — игрок по кличке Педриньо… Надеюсь, что его "включить" не додумаются.

Хорошо, что нынешних "борцов с расизмом" не было в годы моего детства, когда вся планета была в восторге от футболиста, которого официально называли "Черной жемчужиной". И этот игрок не обижался. Это был Пеле!", — написал Несенюк на своей странице в Facebook.

Николай Несенюк
Николай Несенюк - о расистском скандале
Фото: Facebook

Евгений Левченко, эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3"

Экс-игрок сборной Украины осудил полузащитника "Динамо", отметив, что если Ранжел говорит правду, то Шапаренко должен понести суровое наказание.

Евгений Левченко осуждает Николая Шапаренко

Виталий Самойлов, эксперт "Профутбол Digital"

"Ощущение, что это была какая-то запланированная акция. Не забил бы Ранжел в этом моменте, эти люди на трибунах нашли бы другой момент, чтобы осуществить свои выкрики. Я думаю, что это определенная группа людей, которая идя на стадион, планирует что-то подобное сделать. Сначала они кричали что-то Луческу, теперь вот этот эпизод. Мне кажется, это одни и те же люди", — сказал эксперт.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о расистском скандале, который возник во время матча "Динамо" — "Ворскла". Бразильский нападающий полтавчан Ранжел забил гол в ворота киевлян, после чего подвергся оскорблениям с трибун. Позже футболист рассказал, что его поддержал полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена, но другой футболист киевлян, Николай Шапаренко, назвал его "черным".

Фокус обратился в ФК "Динамо" и Украинскую ассоциацию футбола, но на момент выхода этого материала комментариев от клуба и ассоциации пока получено не было.