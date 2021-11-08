"Пеле на "Черную жемчужину" не обижался". Реакция экспертов на расистский скандал с Шапаренко

Заявление форварда "Ворсклы" Ранжела, который обвинил игрока "Динамо" в расизме, вызвали бурную реакцию спортивной общественности.

Спортивные функционеры и журналисты отреагировали на заявление форварда "Ворсклы" Ранжела о проявлении расизма во время матча 14-го тура чемпионата Украины "Динамо" — "Ворскла".

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Николай Несенюк, руководитель службы по связям с общественностью ФК "Динамо" Киев

Сотрудник клуба провел неоднозначные параллели с королем футбола, бразильцем Пеле, намекая, что в этом эпизоде может быть замешан главный конкурент "Динамо" в борьбе за чемпионство — донецкий "Шахтер"

"Известно, что иностранцы, которые попадают в коллектив молодых украинцев, прежде учатся сами знаете, каким словам. Они постоянно их слышат и сами понемногу начинают употреблять. Тот полтавчанин — не исключение! Он тоже не раз и не два слышал в свой адрес "ненормативную лексику" и это его как-то не обижало. Но нашелся кто-то умный и посоветовал ему обидеться на расизм, причем именно в матче против Динамо. И это только начало… Ведь кроме "расизма" сейчас есть еще и "гомофобия". А в составе "Шахтера" — игрок по кличке Педриньо… Надеюсь, что его "включить" не додумаются.

Хорошо, что нынешних "борцов с расизмом" не было в годы моего детства, когда вся планета была в восторге от футболиста, которого официально называли "Черной жемчужиной". И этот игрок не обижался. Это был Пеле!", — написал Несенюк на своей странице в Facebook.

[ + – ] Николай Несенюк - о расистском скандале Фото: Facebook

Евгений Левченко, эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3"

Экс-игрок сборной Украины осудил полузащитника "Динамо", отметив, что если Ранжел говорит правду, то Шапаренко должен понести суровое наказание.

[ + – ] Евгений Левченко осуждает Николая Шапаренко

Виталий Самойлов, эксперт "Профутбол Digital"

"Ощущение, что это была какая-то запланированная акция. Не забил бы Ранжел в этом моменте, эти люди на трибунах нашли бы другой момент, чтобы осуществить свои выкрики. Я думаю, что это определенная группа людей, которая идя на стадион, планирует что-то подобное сделать. Сначала они кричали что-то Луческу, теперь вот этот эпизод. Мне кажется, это одни и те же люди", — сказал эксперт.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о расистском скандале, который возник во время матча "Динамо" — "Ворскла". Бразильский нападающий полтавчан Ранжел забил гол в ворота киевлян, после чего подвергся оскорблениям с трибун. Позже футболист рассказал, что его поддержал полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена, но другой футболист киевлян, Николай Шапаренко, назвал его "черным".

Фокус обратился в ФК "Динамо" и Украинскую ассоциацию футбола, но на момент выхода этого материала комментариев от клуба и ассоциации пока получено не было.