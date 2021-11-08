"Пеле на "Чорну перлину" не ображався". Реакція експертів на расистський скандал із Шапаренком

Заява форварда "Ворскли" Ранжела, який звинуватив гравця "Динамо" в расизмі, викликала бурхливу реакцію спортивної громадськості.

Спортивні функціонери та журналісти відреагували на заяву форварда "Ворскли" Ранжела про прояв расизму під час матчу 14-го туру чемпіонату України "Динамо" — "Ворскла".

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Микола Несенюк, керівник служби зв'язків із громадськістю ФК "Динамо" Київ

Співробітник клубу провів неоднозначні паралелі з королем футболу бразильцем Пеле, натякаючи, що в цьому епізоді може бути замішаний головний конкурент "Динамо" в боротьбі за чемпіонство — донецький "Шахтар"

"Відомо, що іноземці, які потрапляють у колектив молодих українців, найперше навчаються, самі знаєте, яких слів. Вони постійно їх чують і самі потроху починають вживати. Той полтавець – не виняток! Він теж не раз і не два чув на свою адресу "ненормативну лексику", і це його якось не ображало. Але знайшовся хтось розумний і порадив йому образитись на "расизм", причому саме в матчі проти "Динамо". І це лише початок…Бо окрім "расизму", нині є ще й "гомофобія". А у складі "Шахтаря" — гравець на прізвисько Педріньйо…Сподіваюсь, що його "увімкнути" не додумаються.

Добре, що нинішніх "борців з расизмом" не було в роки мого дитинства, коли уся планета була у захопленні від футболіста, якого цілком офіційно називали "Чорною перлиною". І цей гравець не ображався. Бо це був Пеле!", — написав Несенюк на своїй сторінці у Facebook.

[ + – ] Микола Несенюк — про расистський скандал Фото: Facebook

Євген Левченко, експерт телеканалів "Футбол 1/2/3"

Ексгравець збірної України засудив півзахисника "Динамо", зазначивши, що якщо Ранжел каже правду, то Шапаренко має понести суворе покарання.

[ + – ] Євген Левченко засуджує Миколу Шапаренка

Віталій Самойлов, експерт "Профутбол Digital"

"Відчуття, що це була якась запланована акція. Не забив би Ранжел у цьому моменті, ці люди на трибунах знайшли б інший момент, щоб здійснити свої вигуки. Я думаю, що це певна група людей, яка, йдучи на стадіон, планує щось подібне зробити. Спочатку вони кричали щось Луческу, тепер ось цей епізод. Мені здається, це одні й ті самі люди", — сказав експерт.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про расистський скандал, який виник під час матчу "Динамо" — "Ворскла". Бразильський нападник полтавців Ранжел забив гол у ворота киян, після чого зазнав образ з трибун. Пізніше футболіст розповів, що його підтримав півзахисник "Динамо" Карлос Де Пена, але інший футболіст киян Микола Шапаренко назвав його "чорним".

Фокус звернувся до ФК "Динамо" та Української асоціації футболу, але на момент виходу цього матеріалу коментарів від клубу та асоціації отримано не було.