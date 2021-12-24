Пустые трибуны и штраф. "Динамо" наказано за расизм в матче с "Ворсклой"

Киевский клуб приговорен к одному матчу при пустых трибунах условно за проявления расизма по отношению к бразильцу Ранжелу.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес ряд решений в отношении чемпиона Украины, футбольного клуба "Динамо" Киев.

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Как сообщается на официальном сайте УАФ, столичный клуб получил приговор в проведение одного матча при пустых трибунах условно и штраф в размере 250 тысяч гривен за проявления расизма, зафиксированные во время матча 14-го тура чемпионата Украины по футболу против "Ворсклы". Испытательный срок для киевского клуба установлен до конца сезона 2021/2022. В случае выявления повторных нарушений, условное наказание по проведению матча при пустых трибунах, станет реальным.

Также столичный клуб был оштрафован на 50 тысяч гривен за оскорбительный баннер, который фанаты команды вывесили во время матча 10-го тура чемпионата Украины против донецкого "Шахтера". К слову, вице-чемпион Украины получил идентичный штраф за поведение своих болельщиков на этом же матче.

Кроме того, киевлянам придется заплатить еще 50 тысяч гривен за некорректные выражения ассистента главного тренера Эмиля Караса в адрес арбитра матча "Мариуполь" — "Динамо".

Напомним, 8 ноября Фокус рассказывал о расистском скандале в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" — "Ворскла". Тогда бразильский нападающий гостей Ранжел пожаловался арбитру на проявление расизма со стороны болельщиков хозяев и со стороны полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко.

Фокус обратился в УАФ с просьбой прокомментировать эту ситуацию. Тогда в ведомстве сообщили, что в случае достаточных доказательств, столичный клуб может быть оштрафован на 400 тысяч гривен и провести несколько матчей без болельщиков, а Николай Шапаренко рисковал получить длительную дисквалификацию.