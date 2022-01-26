"Денег от Лиги чемпионов не хватает". Суркис рассказал о финансовом положении дел в "Динамо"

Президент киевского "Динамо" раскрыл тайну: откуда берутся деньги в бюджете "Динамо" и куда они уходят.

Президент футбольного клуба "Динамо" Киев Игорь Суркис рассказал, почему киевляне не тратят больших денег на трансферном рынке, несмотря на солидные призовые, полученные от УЕФА за участие в Лиге чемпионов.

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В интервью YouTube-каналу "Бомбардир", Суркис-младший отметил, что в течение трех лет был вынужден наполнять бюджет клуба из своих средств, и только с приходом Мирчи Луческу, когда команда два года подряд играла в групповом этапе Лиги чемпионов, ситуация улучшилась. Но призовых, полученных от участия в Лиге чемпионов, все равно недостаточно для обеспечения жизнедеятельности клуба.

"Пускай болельщики посчитают, что было за предыдущие три года, когда я вместе с партнерами, доставал каждый год 35-40 миллионов, тратил их и мы не играли нигде. Баланс надо делать не за один год, а в целом, в принципе. И даже тех денег, которые мы получили от участия в Лиге чемпионов, сегодня не хватает для содержания футбольного клуба "Динамо" Киев", — сказал Игорь Суркис.

Он также отметил, что в клубе проходит ежегодный аудит, результаты которого отправляются в Украинскую Ассоциацию футбола. В частности, в 2021 году киевский клуб полностью реконструировал крытый манеж на базе в Конча-Заспе и открыл несколько новых тренировочных полей.

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Ранее Фокус рассказывал, что нападающий "Днепра-1"Артем Довбик мог перейти в киевское "Динамо". Сам футболист рассказал о своих разговорах с некоторыми игроками столичного клуба, но отметил, что из высших лиц с ним никто не контактировал.

В конце декабря ФК "Динамо" Киев был оштрафован за инцидент, который произошел во время матча 14-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" — "Ворскла". Тогда официальными лицами были зафиксированы расистские выкрики с трибун, а футболист "Ворсклы" Ранжел пожаловался арбитру не только на болельщиков "Динамо", но и на футболиста соперников Николая Шапаренко.