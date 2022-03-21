Младший сел в бронированный Maybach: СМИ рассказали, как братья Суркисы бежали из Украины

Бизнесмены, по сведениям журналистов, уехали в Венгрию. При выезде они не задекларировали наличные деньги, а на венгерской таможне оформили 17,6 млн долларов наличными.

Украинские бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы выехали из страны в начале войны с Россией. Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах и документы от Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

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Суркисы выехали в Венгрию на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00. Собеседники издания в ГПСУ утверждают, что братья при выезде не задекларировали наличные деньги, а на венгерском таможенном пункте оформили 17,6 млн долларов наличными.

Бизнесмены пересекли границу в пункте "Вилок" в Береговском районе Закарпатской области.

Младший Суркис уехал на бронированном Maybach

По информации СМИ, младший брат Игорь Суркис выехал на бронированном Maybach S650. Рыночная стоимость такого автомобиля – около 700 тыс.долларов без учета растаможки.

[ + – ] Игорь Суркис выехал на бронированном Maybach S650

В автомобиле были гражданка России Ольга Романова, Вячеслав и Яна Суркисы.

Григорий Суркис выехал на автомобиле Mercedes-Benz ML-500, который на рынке стоит 100 тыс. долларов без растаможки, с ним уехали Никита Кулешов, Кострыкина Зоя, Алексей Борисов и Дана Шевчук, отметило издание.

[ + – ] Григорий Суркис выехал на автомобиле Mercedes-Benz ML-500

"Пересечение границы Суркисов регистрировал тот же наряд пограничников, который оформлял пересечение границы Анастасии Котвицкой, жены соратника бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова", – сообщили журналисты.

Котвицкая могла вывезти из Украины более 30 млн долларов наличными без декларирования, заключили авторы материала.

Отметим, что Игорь Суркис осудил действия страны-агрессора в Украине только на 20-й день войны. 15 марта он выступил с заявлением и проинформировал о состоянии принадлежавшего ему футбольного клуба "Динамо" Киев.

Фанаты "Динамо" Киев осудили молчание братьев Суркисов и позицию главного тренера клуба Мирчи Луческу, который заявил, что спортсменов из РФ не надо отстранять от соревнований из-за действий политиков их страны.

Тем временем, Генштаб Вооруженных сил Украины фиксирует большие проблемы у оккупантов в комплектовании подразделений и частей личным составом.